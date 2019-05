"Lo que le pasa a Bale en el Real Madrid es ridículo, me encantaría que vuelva al Tottenham"

Peter Crouch, excompañero del galés en los Spurs, no puede creer cómo los blancos desaprovechan al '11'.

Gareth Bale no debe irse al Manchester United sino al , según ha asegurado el ex delantero de los Spurs Peter Crouch, quien jugó junto al extremo galés en el club de Londres entre 2009 y 2011.

Crouch cree que un talento de clase mundial como Bale merece algo mejor que lo que está viviendo en el Real, y debería estar buscando volver al norte de la capital inglesa. "La posición de Gareth Bale en el continúa confundiéndome y el desaprovechamiento de un jugador tan talentoso es ridículo", dijo el espigado atacante en declaraciones realizadas para Daily Mail.



“Compartimos el mismo agente y, que yo sepa, está decidido a quedarse en . Él es feliz viviendo allí y quiere forzar su regreso al equipo titular, independientemente de la especulación que hay en torno a su figura. Pero si no va a jugar regularmente la próxima temporada, me encantaría verlo regresar a los Spurs", agregó.



"A principios de esta semana, vi rumores de que regresaba al Tottenham como cedido a cambio de 12 millones de euros. ¡Sé cómo trabaja Daniel Levy (presidente de los Spurs) y ese no sería el tipo de trato que le gustaría hacer!", añadió. "Sin embargo, tendría mucho sentido. ¿Te lo imaginas junto a Harry Kane? Creo que pagaría muchos dividendos".



Además, sobre el posible fichaje de Bale por el , Crouch dijo: "Sigue estando vinculado al Manchester United, pero no veo que el club lo fiche en este momento. Cuando Gareth está en forma y sin lesiones, es uno de los jugadores más espectaculares del mundo. Odio verle sentado en el banquillo, sin ser tenido en cuenta. Me encantaría volver a verlo aquí recordándoles a todos lo bueno que es".



Bale ha superado la marca de los 100 goles con el Real Madrid esta temporada, al tiempo que participó en 42 partidos en todas las competiciones en la actual campaña. El partido contra el Real del próximo domingo podría ser el fin de su estadía en la Casa Blanca.