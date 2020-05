El último guiño de Mbappé al Real Madrid

Siempre relacionado con el club español, el crack del PSG reiteró la importancia de Zidane en su carrera y destacó la figura de Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé, delantero del Paris Saint-Germain, ha hecho un guiño al al reiterar este martes que Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo son sus dos máximos ídolos en el fútbol.

En una entrevista que ha concedido al Daily Mirror, el joven atacante francés ha recordardo lo importante que ha sido Zidane en su carrera, y ha tenido palabras elogiosas para con la actual estrella de la , ex del Real Madrid. "Mi primer ídolo fue Zidane por todo lo que logró con la Selección. Luego fue Cristiano. Ha ganado mucho y sigue siendo un ganador después de tanto éxito. Ambos han dejado su huella en la historia del fútbol y yo quiero dejar mi propio capítulo en los libros", comentó el jugador del , a quien su compañero Ander Herrera ve en el Parque de los Príncipes pese a los rumores que lo vinculan con una salida de la capital francesa.

Por otro lado, Mbappé no ocultó que la es una ambición para él y para el PSG. "Una de mis grandes ambiciones es ganar la Champions. Ser parte del PSG ganando su primera Copa de Europa sería algo muy especial", señaló.

Y sobre la posibilidad de ganar el Balón de Oro, afirmó: "Sería bueno ganarlo, pero no es algo que me quite el sueño. No creo que tenga que ganarlo la próxima temporada o la siguiente. No hay límite de tiempo. Siempre pondré al PSG y a la Selección como prioridad. Entonces, si los honores vienen por mis actuaciones, será una ventaja. Siempre estoy buscando mejorar. Juego con tantos jugadores experimentados que busco aprender de ellos".

Además, Mbappé dejó claro que "una de mis ambiciones es tener éxito con la Selección. La próxima temporada hay y queremos salir campeones".

El ex del Monaco también elogió al , una "máquina" en la Premier League: "Este temporada han sido una máquina en la Premier. Han hecho que ganar parezca fácil, pero nunca lo es. Tener el nivel que han tenido es el resultado de mucho trabajo en los entrenamientos y de tener un gran entrenador".

En cuanto al hecho de tener que jugar partidos sin aficiones, comentó: "La afición es una parte importante del juego y jugar sin ellos será extraño. Sin embargo, la seguridad de todos debe ser la prioridad. Lo importante es que estemos a salvo y que mantengamos a nuestras familias y seres queridos a salvo. El fútbol volverá aquí cuando sea seguro".

Mbappé sigue siendo uno de los futbolistas del momento, incluso cuando la pelota no rueda por culpa del coronavirus Covid-19. Y es que el delantero del Paris Saint-Germain es objeto de permanentes rumores que lo vinculan con un posible fichaje por el Real Madrid. En ese contexto, el crack francés publicó semanas atrás un sugestivo mensaje en las redes sociales en el que aseguraba que "todos hablan pero nadie sabe nada".

Cabe señalar que Mbappé tiene contrato con el Paris Saint-Germain hasta junio de 2022, pero el Real Madrid intentará agotar las instancias para llevar al joven campeón del mundo en 2018 al Santiago Bernabéu. Se especula con que eso podría llegar a suceder recién en el verano de 2021.