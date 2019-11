FICHAJES DEL BARCELONA 2019: los últimos rumores de Reinier, Havertz, Messi, Matthijs de Ligt y refuerzos de enero

Goal resume los titulares más recientes referentes a traspasos del club blaugrana.

El Barça a por la joven perla brasileña

El Barça sigue atento al mercado brasileño y ha puesto sus ojos en Reinier, un talentoso mediapunta que milita en el Flamengo y que a sus 17 años ya ha empezado a despuntar. En los últimos once encuentros ha sumado cuatro goles y dado tres asistencias y su juventud y polivalencia ya que también podría jugar de ‘9’ han hecho que el Barça pregunte al equipo brasileño por él.

Reinier tiene una cláusula de 70 kilos tras su renovación hasta 2024 y si hace unas semanas llegaron a tantearle con una cifra cercana a los 20 millones ahora la cifra se ha disparado y podría rondar los 40 o 50 kilos como en su día tuvo que desembolsar el por Rodrygo o Vinicius.

Pero el conjunto azulgrana deberá estar rápido si quiere adelantarse a otros fuertes competidores como Real Madrid, , y , además del que también puso sus ojos en él.

El Barça sigue a Haaland pero su precio es de 100 millones

El Barça vuelve a espiar a Havertz, estrella alemana

Según ESPN, el maneja la opción de fichar a Erling Haaland como posible sustituo de Luis Suárez a largo plazo. El delantero noruego se ha convertido en uno de los jugadores de moda en el fútbol europeo tras brilar en la con el Salzburgo, que no pondría fácil su marcha y pediría 100 millones de euros.

Kai Havertz sigue siendo uno de los grandes nombres en la agenda del Barcelona para la temporada que viene. El centrocampista del fue espiado por dos ojeadores durante el encuentro ante el Atlético de Madrid de Champions.

Le han seguido durante varios encuentros de esta temporada, pero saben que deberán estar rápidos si quieren conseguir el fichaje de un futbolista que pocos entienden cómo decidió quedarse una temporada más en Leverkusen pese a su potencial.

El Bayern es uno de los clubes mejor colocados para hacerse con los servicios de la joven perla alemana aunque el también anda al acecho para incorporarlo pese a que su contrato acaba en 2022. El Barça sabe que tendrá que hacer un esfuerzo económico por una de las piezas codiciadas de Europa cuyo precio rondaría los 100 millones de euros.

El Atlético, a por Rakitic

El Atlético de Madrid habria contactado con el entorno de Ivan Rakitic para interesarse por la situación del futbolista croata, cuyo futuro podría estar lejos del FC Barcelona a partir del próximo mercado de invierno. Al menos así lo ha informado este miércoles el diario 'Marca', que asegura que los colchoneros habrían contactado hace algunas semanas al conocer que el subcampeón del mundo en 2018 podría salir finalmente del Camp Nou.

El Barça, pendiente de una joven perla y un viejo conocido

Según Mundo Deportivo el Barcelona mandó un emisario a la para seguir las evoluciones de dos jugadores. Rodrigo Caio y son los futbolistas que Ramón Planes habría estado espiando.

El primero, Rodrigo Caio, es un central del Flamengo al que el Barça ya tuvo en su hoja de ruta la temporada pasada aunque al final le acabara descartando para incorporar al exvalencianista Murillo quien al final apenas jugó. El brasileño podría llegar para reforzar una zaga en problemas tras la nueva lesión de Umtiti.

En el caso de , pertenece al Porto Alegre y tiene solo 23 años. Es un extremo habilidoso que va consolidándose en la selección de con la que ya sabe lo que es celebrar gol. Aunque el Barça tiene varios y muy buenos jugadores en esa posición, no deja de estar atento al mercado brasileño de donde salen auténticas perlas.

Barça y PSG, a por Havertz

Kai Havertz es seguido por el Barcelona que ve al jugador del Leverkusen en una de las piedras angulares de su próximo proyecto. Según algunos medios el conjunto culé estaría dispuesto a pagar una cifra cercana a los 100 millones por el alemán .

Pero el Barça no es el único que pretende al joven futbolista. Al interés del Bayern o Real Madrid, se ha unido ahora el PSG, quien según Le 10 Sport intentará arrebatarle al Barcelona el fichaje .

Desde París ven a Havertz como un centrocampista ofensivo de futuro y buen complemento de las estrellas del club.

En una entrevista para Goal , Kevin Volland compañero de equipo, le recomienda que “se siente con sus padres y tome la decisión que realmente quiera”.

Otra nueva batalla entre PSG y Barça se avecina como ya lo fueron por los Verratti, Mbappé, Neymar, Di María o Rabiot, entre otros..

El Barça se interesa por Malen del

Según Sport, el Barcelona se ha interesado en el fichaje de Donyell Malen, el delantero de 20 años del PSV que se ha convertido en el el máximo goleador del campeonato de y lleva 10 goles en 9 partidos en la Eredivise. El club blaugrana lo quiere como sustiuto de Luis Suárez para que vaya entrando poco a poco en el equipo.

El PSG aún sigue queriendo vender a Neymar

Según Tuttosport, el PSG sigue queriendo vender a Neymar y esa es la intención de su director deportivo, Leonardo, de cara al mercado de invierno, por lo que el Real Madrid, el Barcelona y la podrían volver a intentar fichar al brasileño.

El Madrid y el quisieron llevarse a Ansu Fati y les rechazó

Según Mundo Deportivo, el Sevilla, club donde ya había jugado en edad de alevín y el Real Madrid intentaron fichar a Ansu Fati el pasado verano. La perla de la cantera baugrana de 17 años acabó rechazando esta opción y firmó un nuevo contrato con el Barcelona hasta 2022.

OFICIAL: Juan Miranda se va al 04

El lateral izquierdo del equipo catalán se irá cedido por dos temporadas al fútbol alemán, sin opción de compra.

Dembélé y Rakitic, las llaves para cerrar el regreso de Neymar

Si el PSG rechaza la segunda oferta por el brasileño, el Barcelona incluirá a ambos jugadores con la intención de presentarla este mismo fin de semana.

¿Intercambio entre Emre Can y Rakitic?

Según Tuttosport, la Juventus ha intendo fichar al croata y ha ofrecido al alemán como moneda de cambio y el acuerdo estaría cercano a cerrarse.

En colocan a Mandzukic en el Barcelona

Según Tuttosport, la Juventus ha intendo que el croata recale en el conjunto blaugrana como parte de la operación de compra de Juan Miranda pero el Barcelona desmiente la operación.

MD: La Juventus piensa en Dembélé, Rakitic y Suárez

Según Mundo Deportivo, la Juventus ha preguntado por la situación de Dembélé y tiene intención de saber si el Barcelona le dejaría salir del club este verano, ya que les interesaría como relevo de Dybala si finalmente se marcha al PSG. Asimismo, el delantero galo no es el único por el que ha preguntado el conjunto de Turín, que también se ha interesado por la situación de Rakitic y Suárez.

Miranda, más cerca del

Josep Maria Orobig, agente del futbolista azulgrana, declaró en el medio La Provence que el fichaje del lateral andaluz se podría hacer oficial este martes.

Globoesporte: La Juve entra en la puja para fichar a Neymar

Según Globoesporte, la Juventus ha preguntado por la situación de Neymar, que les interesa ante la posibilidad de que Dybala acabe marchándose precisamente al PSG.

Los últimos movimientos del Barça por Neymar

Bartomeu reunió a la cúpula económica y deportiva de su directiva para preparar una oferta por escrito que pueda convencer al PSG.

Toda la información aquí

El Barça confirma que Coutinho irá cedido al Bayern

Guillermo Amor: "Hay un principio de acuerdo para que Coutinho se vaya cedido al Bayern". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/vIggrvKLi3 — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) August 16, 2019

La oferta que espera el PSG por Neymar

Según pudo averiguar Goal , el club francés pide a Philippe Coutinho, a Nelson Semedo y 50 millones de euros para dejar salir al delantero brasileño rumbo a Cataluña.

¿Coutinho cedido al Arsenal?

Philippe Coutinho podría poner fin a su etapa como futbolista del Barcelona pronto. Según informa L'Equipe y la BBC, el centrocampista brasileño abandonaría el club azulgrana para regresar a la Premier League de la mano del Arsenal de Unai Emery.

RAC1: Barcelona quiere la cesión de Neymar

El FC Barcelona y el entorno de Neymar trabajan para conseguir la cesión con opción de compra obligatoria del delantero brasileño del PSG, que valora la propuesta de la entidad catalana. Al menos así lo ha informado este martes RAC1. MÁS INFORMACIÓN.

El Barça sigue sin ofertas por Coutinho

El brasileño parecía destinado a salir del Barça este verano pero según Marca el club blaugrana no ha recibido ninguna propuesta para porder encontrarle una salida.

Malcom ya viaja a Rusia para irse al Zenit

El delantero brasileño se marcha a Rusia para cerrar su fichaje porel Zenit, que podría hacerse oficial en las próximas horas por el pago de 45 millones de euros.

MD: Rakitic o Vidal podrían dejar el Barcelona

Según Mundo Deportivo, el Barcelona espera buenas ofertas por ambos centrocampistas veteranos para hacer caja con uno de los dos y despejar un poco el centro del campo, que cuenta con overbooking con De Jong, Arthur y Busquets partiendo como teóricos titulares.

MD: Cumbre en por Neymar

Según Mundo Deportivo, el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu y el del PSG, Nasser Al Khelaifi, se verán las caras en la ciudad inglesa el próximo 16 de agosto en la reunión de la ECA y hablarán del futuro del delantero que antes tendrá que enfrentarse al recibimiendo del Parque de los Príncipes tras sus intentos de dejar el club.

Marca: El PSG veta al Barça por Neymar

Según Marca, el Barcelona ha sido vetado por el PSG y no se sentará a negociar con el club blaugrana por Neymar a pesar de que el deseo del brasileño es salir del Prque de los Príncipes para volver al Camp Nou.

RMC: El Zenit y 4 millones más para fichar a Malcom

Según RMC, el brasileño podría marcharse al conjunto ruso, que ha hecho una oferta de 41 millones de euros para cerrar su fichaje pero el Barcelona reclama el pago de 45.

Darmian, opción para los laterales del Barcelona

Según ESPN, el lateral derecho italiano estaría en la agenda del club blaugrana para reforzar tanto el lateral derecho como el izquierdo del Barcelona, ya que necesitan relevos para Semedo y para Jordi Alba y es una alternativa a Junior Firpo.

El Inter pide a Arturo Vidal

Es un deseo de su entrenador, Antonio Conte, quien conoce bien al futbolista chileno, ya que lo dirigió en la Juventus. ¿Lo dejará ir el Barcelona? Parece difícil...

El Barcelona negocia la venta de Malcom al Dortmund

La operación se haría por 42 millones de euros. El brasileño tiene una cláusula de rescisión de 180 millones, pero el club azulgrana aceptaría su salida a cambio de un millón más con respecto a los 41 que desembolsó hace un año para hacerse con sus servicios cuando era jugador del Girondins de .

El Barcelona descartó la vuelta de Dani Alves

Según Sport, el lateral derecho brasileño llamó al presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, para volver al Camp Nou tras acabar su contrato con el PSG pero la dirección deportiva del club deshecho su regreso.

El Vissel Kobe quiere a Vermaelen

El Vissel Kobe ha ofrecido un contrato de dos años y medio a Thomas Vermaelen, reporta Sport citando a prensa de . El central belga, que terminó contrato con el Barcelona este verano, sería el cuarto ex jugador culé en llegar al cuadro nipón, tras Andrés Iniesta, David Villa y Sergi Samper.

El PSG no aceptará intercambios por Neymar

Según reporta L'Equipe, el PSG ha hecho saber a los clubes interesados en Neymar que no aceptará ningún jugador como moneda de cambio por el brasileño, a quien solo se le permitirá marcharse por una oferta que permita a los parisinos recuperar los 222 millones de euros que invirtieron en su fichaje.

El Everton se adelanta por promesa brasileña

Barcelona, Liverpool y Manchester City siguen de cerca a Reinier Jesús, delantero del Flamengo y capitán de la selección brasileña sub-17, pero es el Everton quien ha hecho el primer contacto oficial con el Mengão para intentar el fichaje.

El piensa en Rafinha

Según informa 'Superdeporte', el Valencia mantiene intacto su interés por el futbolista del Barcelona Rafinha Alcántara, que en las próximas semanas puede convetirse en uno de los últimos refuerzos para completar la plantilla 2019/20 de Marcelino García Toral.

El Bayern no negociará por David Alaba

Según publica Sport Bild en su versión digital, el campeón de la ni mantuvo ni mantendrá negociaciones con el Barcelona y no contempla la posibilidad de traspasar al internacional austriaco.

El pide 25 millones por Junior Firpo

El Barcelona ha hecho una oferta al Betis por Junior Firpo. Sin embargo, según apunta El Desmarque , el acercamiento del Barça está lejos de los 25 millones de euros que el Betis pide por el lateral izquierdo de 22 años.

El PSG rechaza a Coutinho y Dembele por Neymar

El PSG no facilitará la salida de Neymar. De hecho, el club francés rechazó una tentadora oferta del Barcelona, que ponía sobre la mesa 40 millones de euros más Coutinho y Dembélé. Lee más ..

El Liverpool quiere cedido a Coutinho

El Liverpool habría hecho al Barcelona una oferta para la cesión por dos temporadas de Philippe Coutinho, con una opción de compra por 100 millones de euros, afirma The Express .

OFICIAL: Griezmann ya es jugador del Barcelona

El club catalán, tras pagar la cláusula de 120 millones de euros, confirmó la incorporación del francés, quien deja así el Atlético de Madrid para vestir de azulgrana en la próxima temporada.

Lenglet, una opción para abaratar a Neymar

El puzzle del fichaje de Neymar es complicado. Si es solo dinero será mucho dinero, pero el PSG, que quiere desprenderse del jugador, puede aceptar alternativas más creativas que incluyan también jugadores. Se ha hablado de Dembele, Coutinho o Rakitic, pero 'France Football' añade una opción más, que supondría un agujero para la defensa del Barcelona: Clement Lenglet.

Hiroki Abe, un mediocampista para la cantera

El Barcelona tiene, según Mundo Deportivo , un jugador japonés en el punto de mira. Se trata de Hiroki Abe, un mediocampista del Kashima Antles que firmaría por tres años con opción de dos más y costaría, 1,1 millones de euros. La idea es que vaya directamente al filial.

Umtiti cuesta 60 millones

Umtiti ya tiene precio. Según Sport, el jugador ha sido valorado por el Barcelona en 60 millones de euros y habría varios equipos, entre ellos el Arsenal y el United, interesados en ficharle. El central francés tuvo una excelente primera temporada en el Barça, pero su segundo año fue un fracaso y hay dudas sobre el estado de su rodilla, en la que tiene un problema de cartílago que no quiso operarse.

Coutinho acepta irse al PSG

"Acuerdo Coutinho - PSG, en la operación Neymar", titula el diario Sport su portada del miércoles 3 de julio. De acuerdo con aquella publicación, el futbolista brasileño ha aceptado la oferta económica y ahora solo quedaría que otro futbolista del Barcelona acepte llegar al Parque de los Príncipes.

El Barça se plantea vender a Umtiti

Según Sport, la dirección deportiva del Barça ha decidido colgar el cartel de transferible a Samuel Umtiti. Ya no hay prisas por cuadrar las cuentas y no se aceptará ningún traspaso que no llegue a los 50 millones de euros, según aquella publicación, que agrega que Juventus y Manchester United han mostrado cierto interés en el jugador, pero no han movido ficha de forma oficial.

Valverde da el ok a fichar a Neymar y Griezmann

Según Sport, el entrenador del Barcelona no vería como un problema tener a dos nuevos cracks en la delantera junto a Messi y Luis Suárez pero ha pedido a la directiva que vendan a algunos jugadores ofensivos para que la plantilla no sea demasiado larga.

Mundo Deportivo: Barça y Atleti negocian por Griezmann

Según Mundo Deportivo, el Barcelona ya se ha lanzado a negociar con el Atleti el traspaso del francés y los culés evitarían tener que abonar su cláusula en y aplazarían el pago de los 120 millones de euros. Goal ya explicó que Semedo podría entrar en la operación.

Cumbre en Barcelona por Neymar

Este martes, el padre de Neymar, Neymar Santos, y el abogado del delantero del Paris Saint-Germain llegarán a Barcelona para reunirse en las próximas horas con Ándré Cury, responsable del area técnica en Sudamérica del club catalán. Al menos así lo ha informado Esporte Interativo , que asegura que el entorno del jugador brasileño está convencido de que el regreso de Neymar al Camp Nou puede cerrarse en los próximos días. Según aquella información, se negociarán con Cury las bases de un eventual acuerdo. Cabe recordar que Esporte Interativo es el medio que adelantó la salida de 'Ney' del Barça en 2017.

Ricardo Rodríguez, ¿el lateral que quiere Valverde?

El entrenador del Barcelona pidió un refuerzo para ser alternativa de Jordi Alba. Y el Milan quiere vender al suizo, sobre todo si ficha a Theo Hernández. ¿El precio del defensor? Sería una cifra cercana a los 15 millones de euros.

Rakitic suena para el United

Valverde dejó claro la pasada temporada que le gusta Rakitic y confía en él, pero no siempre los deseos del técnico se pueden complacer. El croata sigue estando deseado por varios equipos europeos, y lo mismo suena para irse al PSG que, como el último rumor, para el United. Solskjaer le querría, según Sport , para sustituir a Pogba en caso de vender al francés. Saldría a partir de los 50 millones de euros.

Todibo no irá al

Jean-Clair Todibo llegó en enero y no ha tenido, por el momento, mucho protagonismo en el Barcelona, pero el club no se plantea cederlo. El Celta quería al central cedido para esta temporada, pero se ha encontrado con el no del equipo catalán. Todo esto puede cambiar en función de lo que ocurra con los traspasos, especialmente con una hipotética salida de Umtiti.

Le Parisien: El PSG dejaría salir a Neymar por 222 M€

Según el rotativo francés, el nuevo director deportivo del conjunto galo, Leonardo, estaría dispuesto a permitir la marcha del brasileño por 222 'kilos'. El Barcelona podría volver a ser su destino.

De Ligt, al 95% en la Juventus

El central holandés, tan deseado, está a punto de tomar su decisión. 'El club de la Mitjanit', que ha ido desmenuzando el proceso del jugador holandés, considera que hay un 95% de opciones de que el jugador termine en la Juventus.

El PSG quiere a Nelson Semedo

El Barcelona no quiere soltar a Nelson Semedo, pero son varios los equipos que le miran con deseo. Él, además, no está del todo cómodo en el club, porque no siempre es titular y cree que tendría hueco para más. El PSG está al acecho, según asegura el Sport , y le querría para ocupar el puesto que hasta el momento cubría Dani Alves. Las relaciones entre ambos equipos no son sencillas.

PSG propone trueque Pogba-Neymar

Según el británico The Independent, el PSG propuso al Manchester United un intercambio Neymar - Pogba de manera directa. El mismo medio insiste en que el club inglés tendría algún que otro inconveniente a la hora de hacerse cargo del alto sueldo del astro brasileño. Ninguno de los dos ve con malos ojos salir de sus respectivos clubes.

Interesa Dani Olmo

Dani Olmo ha logrado un puesto de titular en la sub-21 de Luis de Lafuente y, con eso, ha subido su cotización. Fue canterano del Barcelona hace años, pero pensaron en su entorno que le convenía más terminar de formarse jugando en Primera División con el Dinamo da Zagreb. Ahora le quieren muchos, como el Milan o el Bayer Leverkusen, pero según 'Marca' el jugado también habría entrado en la órbita del Barcelona.

El mensaje de Neymar a sus excompañeros

Sigue goteando el caso Neymar. El brasileño esta en el mercado, parece haber sacado de quicio al PSG y llama la atención del Barcelona, aunque para completar la operación tengan que pasar muchas cosas. Uno de sus mejores argumentos para el retorno es que dejó muy buen recuerdo en el equipo, que ahora vería con buenos ojos que volviese. Él ya se lo ha comentado a algunos excompañeros. "Tranquilos, que vendré", es la frase que, según Sport , le habría dicho a los suyos.

El Barça quiere a Griezmann y a Neymar

Según Sport, no es uno u otro. De acuerdo con la información de ese diario, Josep Maria Bartomeu buscará la contratación tanto del delantero francés, que ya no jugará en el Atlético de Madrid, como del punta brasileño del Paris Saint-Germain, cuyo futuro en el Parque de los Príncipes es una incógnita. Sport asegura que "hay muchas variables que deben darse para que este deseo se convierta en una realidad". Además, el club debería vender a pesos pesados del equipo, jugadores con caché en Europa y con un salario alto para tener entonces margen para fichar a los dos cracks.

El Milan dice 'no' al Barça por Romagnoli

El ha rechazado una oferta presentada por el Barcelona por el defensa zurdo Alessio Rogmanoli, uno de los jugadores destacados en la pasada campaña del conjunto italiano. Al menos así lo ha informado este viernes el diario deportivo 'Tuttosport'.

Rakitic, en la mira del Inter

Según TMW, Ivan Rakitic es uno de los nombres en que Antonio Conte ha pensado para devolver al al primer plano del fútbol europeo. De acuerdo con esa información, el ex técnico del quiere al centrocampista croata del FC Barcelona para reestructurar su línea medular y luchar de igual a igual con la Juventus por ganar el ‘scudetto’. El primer fichaje al que aspira Conte sería el italiano de 22 años Nicolo Barella, estrella del que también está en el punto de mira del PSG, y Rakitic, que quiere seguir en el Camp Nou, sería una alternativa.

Cadena Ser: ¿Dembélé intransferible?

Según la Cadena Ser, la directiva ha transmitido tranquilidad al jugador francés de cara a los movimientos del presente mercado de verano y le ha explicado que su intención es que se quede.

El PSG pide 300 millones por Neymar

Atención, Barcelona. Atención, Real Madrid. Según Le Parisien, el PSG ya ha puesto precio a Neymar. Y ese precio es nada menos que 300 millones de euros, una cifra que convertiría al delantero de Brasil nuevamente en el fichaje más caro de la historia. Así las cosas, si bien Nasser Al-Khelaïfi abre la puerta a la marcha de Neymar, fija un precio surrealista para los colosales de , los más interesados en el ex jugador del Santos.

De Ligt podría haber dicho ya que no

El gran deseo del Barcelona, al menos hasta que apareció en escena Neymar, era fichar al central holandés Matthijs de Ligt. Hubo un tiempo en el que parecía casi hecho, pero las negociaciones se torcieron y, según la Cadena SER, el jugador ya habría anunciado, por medio de su representante Mino Raiola, que su próxlimo destino no es el club azulgrana.

El Barça plantearía al PSG un trueque Neymar-Griezmann para contentar a Messi

Según El Mundo, Messi ha pedido al presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, que traiga de vuelta a Neymar al Camp Nou. De acuerdo con la versión del rotativo, la directiva culé se plantea ofrecerle al PSG el acuerdo que ya tendría firmado desde marzo con Griezmann para que entre en la operación para recuperar al brasileño.

Es decir, el Barcelona no acabaría fichando al jugador del Atlético y lo incluiría en la operación con el PSG sin que ni siquiera se haya puesto la camiseta blaugrana.

Dembele, Rakitic (o Umtiti) y cien millones por Neymar

El fichaje de Neymar puede tomar cuerpo, y Globoesporte asegura que el Barcelona ofrecerá cien millones, Dembele y o a Rakitic o a Umtiti para cerrar la operación con el PSG.

Cillessen, Denis y Malcom, en la rampa de salida

El Barcelona es consciente de que tiene que dejar salir a varios jugadores para seguir reforzando al equipo de cara a la próxima temporada. Según Marca, Denis Suárez podría marcharse al Valencia a cambio de 20 millones, una cifra similar a la que piden a clubes ingleses e italianos por Cillessen.

Por su parte, el agente de Malcom tiene prevista una reunión en las próximas horas con la directiva del club blaugrana para valorar sus opciones de futuro.

El United piensa en Rakitic y Coutinho para sustituir a Pogba

Según Mundo Deportivo, el Manchester United ya ha asumido la marcha de Pogba al Real Madrid y el club británico ha pensado en usar el dinero de su venta, que superará los 120 millones de euros, para fichar a Coutinho y Rakitic, que están en la lista de transferibles del Barcelona.

El último intento de la Juventus por De Ligt

Según Tuttosport, una expedición del conjunto italiano encabezada por Pavel Nedved se reunió este fin de semana en Montecarlo con Mino Raiola, agente delo jugador, para cerrar la operación.

Un mediocampista para el futuro

Es tendencia en los grandes clubes rastrear por todo el mundo para fichar jóvenes, con la esperanza de conseguir cracks para el futuro, pues ahora mismo el mercado hace que los jugadores ya formados tengan precios prohibitivos. Con esa idea el Barcelona ha puesto su mirada en Harvey Elliott, que con 16 años ha sido el jugador inglés más joven en debutar en la Premier con el . Termina contrato y podría terminar de blaugrana según el 'Mirror'.

Guerreiro como suplente de Alba

El Barcelona ve cada vez más negra la llegada de De Ligt. El no fichaje del central descoloca, pues era una pieza estratégica para la divertida, pero si no se llega a invertir esa cantidad se puede mirar cómo reforzar otros lados. Raphael Guerreiro llegaría para competir con Alba, le queda solo un año en el Borussia y no quiere renovar, por lo que su precio no sería disparatado. .

¿Cillessen se va a la Premier?

El portero ya ha asegurado en distintas ocasiones que quiere dejar el club y tenía el interés del , que no ha llegado a satisfacer las pretensiones económicas del Barcelona de ingresar más de 20 millones de euros y según el Sport, Cillessen ya negocia con dos clubes ingleses.

Valverde: Ok a la venta de Rakitic

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, está dispuesto ahora a que el centrocampista croata Ivan Rakitic entre en la lista de posibles traspasos, según informó la Cadena Ser. Eso sí, de acuerdo con aquella información, sus condiciones son que llegue una oferta que permita encontrar un relevo de su nivel, teniendo en cuenta que hace algunos meses consideraba indispensable la continuidad del ex Sevilla en el Camp Nou.

¿El United se lanza a por Griezmann?

Según The Sun, el Manchester United intentaría arrebatar el fichaje de Griezmann al Barcelona. Los Red Devils ya intentaron cerrar su contratación en 2017 pero decidió quedarse en el Metropolitano.

Radio Catalunya: El Barça ya pactó el precio de De Ligt

Según la emisora catalana, el y el Barcelona están de acuerdo en cerrar el trapaso en 75 millones de euros pero ahora será el jugador holandés el que decida en qué equipo quiere jugar.

Tuttosport: La Juventus también quiere a Semedo

De acuerdo con Tuttosport, el conjunto italiano también quiere al lateral derecho portugués, que podría dejar el Barcelona este verano. El Atlético de Madrid también está interesado en su incorporación.

Sport: Divorcio entre Neymar y el PSG

Según el diario catalán, Neymar y el PSG han roto sus relaciones y se abre la posibilidad de que el brasileño abandone el Parque de los Príncipes sólo 2 años después de que pagaran 222 millones de euros por su contratación. Goal ya informó hace meses de los pasos que seguiría el Barcelona para volver a reclutarle.

¿PSG en lugar del Barcelona?

Ante el aparente rechazo del vestuario del Barcelona al fichaje de Antoine Griezmann, el internacional francés se decantaría por firmar con el PSG, que vendería a Edinson Cavani para costear su traspaso.

Umtiti quiere seguir en el Barça

"Tengo contrato, me siento feliz en Barcelona. He tenido una temporada complicada, pero no es por eso que tendré deseos de irme a otros lugares. Estaré la próxima temporada en Barcelona", dijo el central francés a RTL .

Antoine Griezmann se mostró muy despreocupado en una entrevista a Télematin , aunque evitó precisar el equipo. Lee más .

Semedo evita aclarar su futuro

El defensa portugués evitó atender a los medios tras el partido de semifinales de la en el que venció a y ni siquiera pasó por zona mixta.

El Atlético se sumaría a la puja por Denis Suárez

El Atlético de Madrid también se habría interesado por el mediapunta gallego, según Sport. El jugador regresa este verano al Barcelona tras su cesión en el Arsenal pero seguramente buscará una salida. El Valencia también lo quiere.

RMC: PSG y Barcelona pugnan por De Ligt

Según RMC, el PSG y el Barcelona son los dos únicos equipos que siguen luchando por el fichaje del central holandés del Ajax, cuyo futuro se decidirá tras disputar la final four de la UEFA Nations League con Holanda.

MD: Los laterales izquierdos que gustan al Barcelona

Según el diario catalán, el Barcelona tiene interés en firmar un lateral izquierdo que compita con Jordi Alba. Guerreiro ( ), Wendell (Leverkusen), Junior (Betis), Filipe (Atlético) y Telles (Porto) están entre los candidatos.

Sport: El Barça se fija en Junior Firpo

Según el diario catalán, el Barcelona tiene interés en firmar al lateral izquierdo del Real Betis y de la Selección Sub-21 e intentaría incluir a Rafinha y Juan Miranda para abaratar la operación.

Mundo Deportivo: El Barça irá a por Griezmann en julio

Según el diario catalán, el Barcelona tiene interés en fichar a Griezmann y a partir del 1 de julio, el club se pondría manos a la obra aprovechando que la cláusula de rescisión 130 millones de euros.

Sport: Neymar da pasos para volver al Barça

Cabe recordar que, hace varios meses, Goal publicó en exclusiva cuál era la hoja de ruta que el Barcelona le exigía a Neymar para volver al club de la Ciudad Condal.

Ahora, Sport asegura que el vestuario desea su vuelta y que el brasileño estaría dispuesto a reconocer ante la directiva que se equivocó al marcharse al PSG.

El Barça se plantearía la salida de Dembélé

Según Marca, el Barcelona tiene que hacer caja para fichar nuevos jugadores y remodelar la plantilla esta temporada y se plantea la venta del extremo francés, que no ha terminado de despegar en sus dos primeras temporadas en el club por culpa de las lesiones.

¿Trueque Neymar - Dembélé?

Este martes, RAC1 informó que el Barcelona y el PSG han iniciado ya las conversaciones para el regreso de Neymar al Camp Nou, en una operación que incluiría la salida de Ousmane Dembélé con destino al Parque de los Príncipes. Según el periodista Gerard Romero, de aquella emisora, la negociación no será sencilla porque no hay buena relación entre los clubes, pero el deseo de Neymar de volver al Barça, sumado a que Thomas Tuchel conoce a Dembélé por haber coincidido en el Borussia Dortmund, podrían hacer que españoles y franceses firmen un intercambio de cromos. Cabe recordar que, hace varios meses, Goal publicó en exclusiva cuál era la hoja de ruta que el Barcelona le exigía a Neymar para volver al club de la Ciudad Condal.

Roberto Martínez está en la terna para el banquillo del Barça

Según Sport, el técnico español es uno de los candidatos que gustan en el Barcelona por si se acaba marchando Ernesto Valverde. El preparador sigue dirigiendo en la Selección de pero no tiene ninguna cláusula que le impida marcharse.

Valverde sigue en la cuerda floja

Según RAC1, el técnico podría ser destituido este mismo martes pero Mundo Deportivo asegura que el Barcelona ha desmentido este extremop y sólo asegura que habrá reuniones en los próximos días para determinar el futuro tanto de parte de la plantilla como del cuerpo técnico.

El PSG quiere vengarse del Barça con De Ligt

Según Paris United, el PSG quiere entrar en la puja por el central holandés para reforzar en la zaga pero también para evitar que vaya al Barcelona, que ya fue clave para que Rabiot no renovara y se llevó a De Jong.

Massimiliano Allegri desea estar entre los candidatos a ser el nuevo entrenador del Barcelona a partir de la próxima temporada en caso de que Ernesto Valverde sea destituido. Según ha podido saber Goal el italiano tiene al Barcelona como uno de sus equipos futuribles a pesar de que todavía no hay constancia de que se haya producido contacto alguno entre las partes. Lee más .

Malcom no seguiría, según Sport

De acuerdo con el diario Sport, Malcom acabará teniendo un paso efímero por Barcelona y al final de su primera temporada como blaugrana, está en la rampa de salida para formar parte de la lista de bajas. La decisión de poner a Malcom en el mercado ya está tomada y no va a haber marcha atrás. Solo salvaría al brasileño un repentino cambio de entrenador. El escenario ideal para el club sería poder recuperar los 41 millones de euros que se desembolsó el verano pasado, lo que representaría tener beneficios en esta operación, ya que se ha amortizado un año de su compra. Llegar a los 50 millones ahora mismo no parece algo posible de alcanzar.

De Ligt podría seguir en el Ajax

El artículo sigue a continuación

"Es cierto que hay varios clubes interesados en mí, pero realmente no tengo un club de ensueño más allá del Ajax. Siempre fue mi sueño jugar para el Ajax y esto se hizo realidad. Y teniendo en cuenta que tengo contrato aquí, existe alguna posibilidad de que me quede", contó el central en NOS .

El Celta habría rechazado al Barça por Maxi Gómez

De acuerdo con Radio Galega, el Barcelona ya habría realizado una oferta de 25 millones de euros por Maxi Gómez y el Celta la habría rechazado, ya que el jugador tiene una cláusula de 50 millones de euros y espera recaudar al menos 40 'kilos'.