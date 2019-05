Cristiano quiere a Mourinho en la Juventus, según La Gazzetta dello Sport

Según el rotativo italiano, el delantero portugués propone a su compatriota para reemplazar a Massimiliano Allegri.

Cristiano Ronaldo propone a la que el nuevo entrenador del equipo italiano sea José Mourinho, según ha informado este lunes La Gazzetta dello Sport. Los lusos ya han coincidido en el durante tres temporadas.

Según el rotativo italiano, el delantero portugués quiere que su compatriota, actualmente sin trabajo, sea el reemplazante de Massimiliano Allegri, el técnico multicampeón con la Vecchia Signora y que este domingo dirigió su último partido en la entidad de Turín. Allegri, que ganó su quinto título de consecutivo con los bianconeri, había anunciado la semana pasada que abandonaría la Juventus cuando acabara la temporada. De momento, no ha habido información acerca de su posible sustituto. Eso sí, la prensa italiana especula con la posibilidad de que Inzhagi o Mihajlovic asuman en el cargo.

Siempre de acuerdo con La Gazzetta dello Sport, “hay dos entes presionando a la Juve para que el nuevo entrenador sea el Mourinho. Uno es, lógicamente, su representante, Jorge Mendes, y el otro parece ser Cristiano Ronaldo. Con sus desavenencias en el Madrid a un lado, Cristiano Ronaldo habría avalado el fichaje de su compatriota”.

Por su parte, Mourinho ya había dejado claro que quiere volver a los banquillos: "Estaría bien trabajar en un proyecto que realmente me pueda gustar. Tengo muchas cualidades y una de ellas es respetar a los otros clubes”, comentaba en abril. “Nunca he especulado sobre ofertas. Cuando dejé el en diciembre, inmediatamente tomé la decisión de trabajar del verano. Espero volver a trabajar en julio en un proyecto que realmente me guste", decía.