Fichajes: Cavani aún no cierra la puerta a jugar en el Atlético de Madrid

El uruguayo está muy cotizado en el mercado al ser agente libre y en Italia aseguran que no le da el sí quiero al Inter por esperar a los colchoneros

El futuro de Edinson Cavani es uno de los grandes alicientes del próximo mercado de fichajes. El uruguayo va a salir del PSG como agente libre al acabar su contrato y no son pocas las novias que tiene desde hace meses en el mercado.

Ya en invierno, el charrúa pudo salir en el último intento de los franceses por hacer caja con su traspaso pero no se terminó de cerrar un acuerdo con el . Sin embargo, Cavani aún no cierra la puerta a vestirse de rojiblanco en el Wanda Metropolitano.

El artículo sigue a continuación

Según asegura el periódico italiano Tuttosport, el uruguayo no se ha decidido a aceptar la oferta que tiene del Inter de Milán porque da prioridad a poder acabar recalando en el Atleti, donde Simeone suspira por un delantero que ayude en las tareas goleadores a Morata ante el bajo rendimiento que ha venido ofreciendo Diego Costa.

Más equipos

De hecho, su todavía compañero en el , Ander Herrera, aseguró que Cavani prioriza seguir su carrera en : "Sé que Cavani quiere jugar en España, le encanta el campeonato y el país. De hecho, me hizo muchas preguntas al respecto, pero no he tenido la oportunidad de hablar con él y no sé su situación".