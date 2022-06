El central alemán llega procedente del Chelsea como agente libre y el club ha confirmado que firma un contrato por 4 temporadas.

El Real Madrid ha hecho oficial su primer fichaje para la temporada 2022-2023. Los merengues han emitido un comunicado oficial para confirmar la contratación del defensa Antonio Rudiger.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El jugador ya ha enviado un primer mensaje a su nuevo afición en su cuenta de instagram: "Qué orgullo de comunicar que formaré parte del equipo del Real Madrid. Estoy súper emocionado por todos los retos que están por llegar y no puedo esperar de jugar mis primeros partidos para este gran club".

Fichaje de Rudiger por el Real Madrid: cuánto dinero cuesta, cuántos años de contrato firma, cómo y de qué juega, cuánto cobrará por salario y qué dorsal usará

Fichaje de Rudiger por el Real Madrid: cuánto dinero cuesta y cuántos años de contrato firma

El club merengue ha explicado en su comunicado que el central alemán firma un contrato por cuatro temporadas y jugará en el Santiago Bernabéu hasta el próximo 30 de junio de 2026. Rudiger cumplió en marzo 29 años y se aseguraría ser defensa del club blanco hasta cumplir los 33.

El Real Madrid no ha tenido que pegar un precio de traspaso para hacerse con su servicios, eso no significa que no haya sido una contratación que no haya costado dinero. Como suele ser habitual en los fichajes de jugadores libres, el club que preside Florentino Pérez le tendrá que pagar una prima de fichaje que se diferirá sumándola a su salario anual. En total, el Real Madrid pagará 35 millones en comisiones al jugador y sus agentes.

Fichaje de Rudiger por el Real Madrid: cómo y de qué juega

Rudiger se ha convertido en las últimas temporadas en uno de los defensas más fiables de Europa. El propio club merengue lo describe en sus medios oficiales como un defensa "muy poderoso físicamente (1,90 m), Rüdiger es un futbolista con experiencia en las Ligas inglesa, alemana e italiana. En la última temporada, ha batido su registro de partidos jugados y goles marcados, al disputar 54 encuentros y anotar 5 tantos con el Chelsea".

El alemán domina el juego aéreo y, a pesar de su talla, es un central rápido y muy poderoso en el cuerpo a cuerpo como ha demostrado en Inglaterra. Debutó en la élite con sólo 18 años en el Stuttgart y con 22 se marchó a la Roma, donde destacó en la Serie A hasta atraer el interés del Chelsea, donde brilló especialmente en las dos últimas temporadas a las órdenes de Thomas Tuchel.

Con esta operación, el Real Madrid completa aún más su defensa y Ancelotti ya cuenta con Militao, Alaba, Nacho y Rudiger. Además, su contratación daría libertad al italiano a utilizar al austríaco y al español como laterales cuando sea necesario y cerraría las puertas de la plantilla a Jesús Vallejo, que tendría que buscar una salida en este mercado.

El artículo sigue a continuación

Fichaje de Rudiger por el Real Madrid: cuánto cobrará por salario

El Real Madrid no ha hecho público el salario del jugador. No obstante, GOAL ya publicó que su salario será de unos siete millones de euros más bonus por objetivos, mientras que el Madrid pagará en torno a 35 millones en comisiones para el jugador y sus agentes.

Fichaje de Rudiger por el Real Madrid: qué dorsal y número usará

El club blanco no ha hecho oficial el dorsal que usará su nuevo fichaje pero podría heredar el 5 que ha usado esta temporada Jesús Vallejo. También quedan libres seguro el 12 de Marcelo y el 18 de Bale, que se marchan tras acabar contrato.

Aún así Rudiger podría llegar a un acuerdo con algún compañero para intercambiar su números aunque parece complicado que pueda repetir con el 2 que usaba en el Chelsea, ya que ese dorsal es desde hace años propiedad de Dani Carvajal.

Fichaje de Rudiger por el Real Madrid: cuándo y dónde es la presentación

"El próximo lunes 20 de junio, a las 12:00 h en la Ciudad Real Madrid, tendrá lugar el acto de presentación de Antonio Rüdiger como nuevo jugador del Real Madrid. A continuación, Antonio Rüdiger comparecerá ante los medios de comunicación", ha explicdo el propio club en su web.