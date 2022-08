Fichaje de Riqui Puig por Los Angeles Galaxy de la MLS: cuánto dinero pagan al Barcelona, cuántos años de contrato firma, cuánto cobrará por salario y qué dorsal usará

Con sólo 22 años, el canterano azulgrana continuará su carrera en el fútbol de los Estados Unidos tras irse gratis del Camp Nou.

Sorprende especialmente porque se lo consideraba, hace no mucho tiempo, como una de las grandes promesas del FC Barcelona. Llama la atención también porque sale gratis del Camp Nou. Sin embargo, con sólo 22 años y después de que Xavi Hernández le comunicara que no contaría con él de cara a la nueva temporada, Riqui Puig ya es oficialmente nuevo jugador de Los Angeles Galaxy de la MLS, liga estadounidense a la que habitualmente llegan estrellas que han dejado atrás su 'prime'.

Fichaje de Riqui Puig por Los Angeles Galaxy: cuánto dinero pagan al Barcelona, cuántos años de contrato firma, cuánto cobrará por salario y qué dorsal usará

El centrocampista de Matadepera, que había sido ofrecido a diferentes clubes de Europa pero que no acabó en ninguno de ellos, jugará finalmente en un Los Angeles Galaxy que no tiene garantizada su clasificación para el play off de la MLS y busca un salto de calidad en su plantilla, en la que actualmente están, por ejemplo, el ex de la Juventus y del Bayern Munich Douglas Costa y el mexicano 'Chicharito' Hernández.

Fichaje de Riqui Puig por LA Galaxy: cuánto dinero pagan al Barcelona

El Barça, de inicio, no cobrará dinero por Riqui Puig: de momento sale traspasado sin coste alguno. Sin embargo, de cara a futuro se guarda el 50% de una venta futura, además de una opción de recompra. ¿Por qué? Porque lo que buscaba el Barça era reducir su masa salarial, por lo que la salida de Riqui Puig libera una ficha.

Fichaje de Riqui Puig por LA Galaxy: cuántos años de contrato firma

Su contrato con el cuadro americano será de tres años. La operación se ha firmado en las últimas horas y a contrareloj, ya que este jueves se cierra el mercado de fichajes de la MLS. Una vez cerrado el capítulo de Riqui Puig, las siguientes salidas que deben abordar Joan Laporta y Mateu Alemany son las de Neto, Memphis, Samuel Umtiti, Miralem Pjanic y Martin Braithwaite.

Fichaje de Riqui Puig por LA Galaxy: cuánto cobrará por salario

Riqui Puig, que tenía contrato en el Camp Nou hasta junio de 2023 tras la renovación firmada en 2018, percibía un salario de alrededor de 2 millones de euros al año en la Ciudad Condal. Se espera que esa cifra sea la que perciba también en los Estados Unidos.

Fichaje de Riqui Puig por LA Galaxy: qué dorsal usará

Todavía no se ha informado qué dorsal usará Riqui Puig, que en el Barcelona usaba el '6'. Con el primer equipo azulgrana también usó el '12' y el '28', mientras que con la Selección Sub-21 de España lució el '20', el '6' y el '17'.