El argentino firma un contrato de dos años más otro opcional y tendría un salario que ronda los 35 millones de euros por temporada.

Lionel Messi ya es historia del Barcelona. El argentino se va a convertir en nuevo jugador del Paris Saint-Germain y vivirá su primera profesional lejos del Camp Nou y del fútbol español tras toda una vida como blaugrana. Ahora se suma al proyecto que lidera Mauricio Pochettino y estrellas como Neymar o Sergio Ramos.

El fichaje de Messi y que cambie de club tras toda una carrera en el mismo club han provocado que su futuro se convierta en una de las noticias más importantes del último año y respondemos todas las preguntas que tienes sobre cómo ha sido la operación.

Todo sobre el fichaje de Messi con el PSG

Hasta cuándo firma y años de contrato

El argentino iba a firmar con el Barcelona hasta 2026 por cinco temporadas aunque había rumores de que al 100% sólo se quedaría 2 años y después podía buscar una salida. En ese sentido, en París sólo ha firmado por dos temporadas hasta 2023 aunque su contrato contempla que se quede hasta 2024 incluyendo un año de contrato opcional y que dependerá de los éxitos que logre y cómo se encuentre físicamente al final de su segunda temporada en el Parque de los Príncipes.

Precio y cuánto pagan por él

Cualquiera habría pensado que la marcha de Messi del Barcelona habría provocado el fichaje más caro de la historia superando los 222 millones de euros que los galos pagaron en 2017 por Neymar pero lo cierto es que ha sido completamente gratis. Messi acabó su contrato el pasado 30 de junio, el Barça no pudo inscribiro en LaLiga con su nuevo contrato y no recibe nada de dinero del PSG y sólo tiene el "beneficio" económico de dejar de pagar el sueldo de Messi aunque también tendrá pérdidas por los acuerdos comerciaes que perderá al no tener al argentino.

No obstante, el PSG sí que hará un desembolso por el fichaje que incluirá en el salario de Messi y que se conoce en el mundo del fútbol como "prima de fichaje" y que hace que el salario del futbolista sea ligeramente más elevado aunque suena a miniedad teniendo en cuenta que es uno de los mejores del mundo.

Cuánto cobra, salario anual y sueldo

Según ha podido saber Goal, Messi ha acordado con el PSG un salario anual de entre 30 y 35 millones de euros por temporada y en el que va incluida la citada prima de fichaje que le abonan tras haber llegado como agente libre y no tener que abonar nada por su traspaso.