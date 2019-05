Miguel Ángel Gil descarta la llegada de Fernando Torres al Atlético San Luis

El directivo del Atlético de Madrid dejó claro que no hay ninguna posibilidad de que el delantero español llegue al recién ascendido a la Liga MX.

Ya es conocida por todos la estrecha relación comercial y estructural que une a Atlético San Luis y Atlético de Madrid. Y es por eso que muchos especularon con la eventual llegada de Fernando Torres al equipo potosino, algo que quedó descartado tras las declaraciones de Miguel Ángel Gil, Consejero Delegado del Colchonero.

"No hay ninguna posibilidad de que eso pase. Fernando tiene contrato en , le queda año y medio. Lo que no podemos es confundir al con , cada club toma sus propias decisiones independientemente del apoyo que exista", explicó el directivo del cuadro español al diario As.

En ese sentido, Miguel Ángel Gil dejó claro que el club potosino se ha formado su propia imagen. "El Atlético de San Luis es el Atlético de San Luis. Es verdad que a nivel de capital cuelga del Atlético de Madrid pero él tiene su identidad, su independencia y lo que va a hacer el Atlético de Madrid es ayudarle en todo lo que pueda".