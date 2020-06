Fernando Morientes cree que James Rodríguez brillará, sea o no en el Real Madrid

El ex-Real Madrid aún confía en las capacidades del '10' colombiano, más allá de los gustos de Zidane.

El Espectador tuvo una amplia entrevista con el ex-internacional español, campeón de tres y dos Intercontinentales con el , en la que se destacan sus palabras sobre James Rodríguez.

Se sabe que la etapa del Rodríguez en el cuadro merengue, con Zidane a la cabeza, no ha sido particularmente positiva para el colombiano. Aún así y ante una casi segura salida para la próxima temporada, 'El Moro' considera que "Pase lo que pase de aquí al final de temporada, yo no creo que James haya pasado sin pena ni gloria. Estamos hablando de un jugador extraordinario, mítico para , para su selección. No todos los futbolistas pueden triunfar al mismo nivel".

Y es que Morientes tampoco se olvida del gran momento que vivió James con Ancelotti en el Bernabéu: "En la primera época acá, James tuvo partidos extraordinarios y dejó evidencia de su talento, lo puso al servicio del Real Madrid con goles maravillosos".

Morientes, que también jugó en Mónaco, y , entre otros, cree que el 'problema' de Rodríguez es el alto nivel de competencia que tiene en la plantilla, y por supuesto, del gusto de Zizou: "Es verdad que tuvo que salir y ahora que volvió no ha tenido la participación que seguramente él y los aficionados quisieran, pero triunfar en el Real Madrid es muy complicado por la competencia que hay y precisamente él ocupa una posición en la que hay muchos hombres con talento y proyección. También depende del perfil que quiera el entrenador, en este caso Zidane, quien seguramente piensa que tiene otros de rendimiento mayor".

De ahí que no descarte que el cafetero pase a otro equipo en el próximo curso, lo que el español sí tiene claro es que "A mí James me parece un jugador extraordinario y estoy convencido de que lo volveremos a ver brillar en el Madrid o donde sea", sentenció.