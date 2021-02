Fernando en Goal: "El Sevilla tiene calidad y jugadores para hacer daño al Barcelona"

El mediocentro del Sevilla analiza la semifinal de la Copa abte el Barça, no oculta su felicidad en el club y recuerda su experiencia con Guardiola.

El Sevilla vuelve a tener la oportunidad de llegar a una final. El equipo de Julen Lopetegui se mide este miércoles en la ida de las semifinales de la Copa del Rey al Barcelona para buscar un billete para la final que se disputará en abril en el Estadio de La Cartuja. Para lograrlo, tendrán que frenar a su némesis, un Lionel Messi que tiene en el club de Nervión a su víctima favorita.

Fernando Reges (Brasil, 1987) es uno de los puntales de este Sevilla y será uno de los encargados de marcar al argentino para que no vuelva a hacer daño en el Sánchez-Pizjuán y analiza en Goal cómo se presenta el partido y sus vivencias en dos años intensos en España.

¿Cómo está el equipo antes de una de las semanas más importantes de la temporada?

"Nosotros estamos bien. Sabemos que es un partido muy complicado contra un rival que genera muchas situaciones que pueden hacernos daño. Sabemos que va a ser un partido muy difícil pero también sabemos que tenemos calidad y jugadores para hacerles daño también”.

Han tenido un paso por la Copa del Rey espectacular y no han recibido ningún gol hasta llegar a semifinales.

“Sabemos que es una competición especial aquí en España y también para la afición del Sevilla. El año pasado entramos desconcentrados contra el Mirandés y perdimos un partido que debíamos ganar. Esta temporada hemos entrado muy concentrados a los partidos y está saliendo muy bien”.

Se dice que el Barça ha perdido potencial: ¿cómo lo ven?

“El Barcelona siempre es el Barcelona, el que se pone esta camiseta siempre es un jugador con calidad. No pensamos así. Pensamos que va a ser un partido difícil, tienen jugadores que pueden hacer daño en cualquier momento y vamos a estar preparados para ello. Nos enfrentamos a un equipazo”.

"No hay método para parar a Messi, tienes que tener suerte y que no sea su día"

En el Sevilla perdieron el primer partido, empataron a cero el segundo y a uno el tercero. ¿Les toca ya ganarles?

“Es un equipo difícil de ganar pero nos hemos preparado para eso, para hacer un buen partido en casa porque necesitamos sacar un buen resultado para que fuera podamos sellar el pase a la próxima ronda”.

¿Les viene mal que esta sea la única eliminatoria a doble partido?

“Es más difícil. Si nosotros hacemos un partidazo aquí en casa, el Barcelona también podría hacerlo en su casa y tendrían una segunda oportunidad y eso viene mejor a un equipo como el Barcelona. Nosotros sabemos lo que tenemos y tenemos que estar concentrados en los dos partidos. Lo más importante es sacar un buen resultado aquí en casa y ya veremos lo que pasa en Barcelona”.

La pregunta del millón: ¿cómo se para a Messi?

“Difícil, creo que no hay solución y no hay método para pararlo. Tenemos que hacerlo como un equipo, estar todos metidos y concentrados para cuando nos toque juntarnos atrás y estar pendientes de que Messi pueda hacer daño. Es difícil. Tenemos que tener un poco de suerte y que Messi no tenga su día”.

En 2011 perdió una final contra el Barça de la Supercopa y el Barça le ha ganado muchas finales al Sevilla. ¿Hay ganas de revancha?

“No, eso no (risas). El Barcelona ha ganado muchas cosas, es mundialmente conocido y de los mejores del mundo. Queremos ganarles pero es complicado, yo ya he perdido algunos partidos contra el Barcelona y espero que pueda ganar este partido. Ya les gané con el Manchester City y espero repetir con el Sevilla”.

“Lopetegui tiene muchas ganas de ganar y eso nos llega a los jugadores"

Algunas de las estrellas del Barça despegaron con Guardiola, ¿qué aprendió con él?

“Muchas cosas. Es un entrenador que te pasa muchas cosas buenas, especialmente, a estar siempre concentrado en los entrenamientos y no sólo en los partidos. En los entrenamientos sacas muchas cosas buenas si estás concentrado y haces las cosas bien. Los detalles importan muchísimo con él. Es un entrenador con mucha capacidad y realmente entiende mucho de fútbol”.

Hablando de entrenadores. Ha estado con muchos de los mejores del mundo, ¿cómo es trabajar con Lopetegui?

“Es un entrenador que tiene muchas ganas de ganar cosas y eso es muy bueno para nosotros. Siento cuando estoy con él que quiere ganar y tiene ganas de hacer cosas importantes, eso llega a los jugadores. Es un entrenador muy profesional, que está siempre muy metido y por eso está donde está”.

Ha pasado por el Porto, el Manchester City, el Galatasaray. ¿Qué tiene de especial el Sevilla?

“La verdad que estoy muy contento en Sevilla. Desde la primera vez que llegué a Sevilla sentí un trato especial, la ciudad trata a los jugadores con mucho cariño y las personas aquí son muy buenas. El club es ganador, tiene posibilidades de ganar cosas importantes y eso me encanta”.

En julio cumple 34 años, ¿hay Fernando para rato?

“Siempre pienso en el momento actual, este momento es el más importante. No pienso en eso ahora, pienso en ganar al Barcelona que es el partido más importante para nosotros”.