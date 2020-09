Fernando Beltrán: 'Estuve en Chivas y América, pero Guadalajara es el mejor de México'

El futbolista del Rebaño Sagrado ya calentó el Clásico Nacional con fuertes declaraciones sobre sus rivales.

El primer Clásico Nacional a puerta cerrada se aproxima y los jugadores de ambos equipos ya comenzaron a calentar esta histórica rivalidad. Fernando Beltrán, jugador de Chivas, sentenció que su club no tiene punto de comparación con el América.

El Rebaño Sagrado visitará la Ciudad de para enfrentarse a las Águilas en el Estadio Azteca. Y aunque ambas instituciones son conocidas como "grandes" de la Liga MX, el Nene no tiene duda de cuál es mejor.

"No tengo rencor ni enojo de esa parte que viví, sino que estoy en el mejor club de México y eso lo demostró con el simple hecho de que estuve en ambas instituciones y hay cosas muy diferentes, muchas cosas que te aporta Chivas, lo que te da Chivas. De ese tema no me gusta mucho hablar, pero estuve cuatro meses y no me quedé", sentenció Beltrán para SuperGol tras recordar su breve paso por el Nido.

"Simplemente me dijeron que no tenía el nivel para estar en el América. Como te digo, es un tema que no me gusta tocar: estoy muy contento acá, soy muy feliz en Chivas y amo a este club, le debo todo a Chivas", añadió.