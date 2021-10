“Fekir analizó todo y dijo: tengo que adaptarme al equipo, no que se adapten a mí”

Nabil Fekir es el hombre del momento. Quien acapara todas las miradas y el referente para el aficionado bético. Los rivales le temen y sus compañeros lo buscan continuamente. Desahoga, pasa, asiste y marca. Se ha convertido en el futbolista que todos quieren ver sobre el césped del Villamarín y en una de las grandes atracciones de LaLiga, con una ausencia clara de hombres a los que seguir y que doten de espectáculo cada partido.

Pero el discurrir de Fekir hasta llegar a este punto no ha sido fácil para el jugador. En goal.com nos hemos puesto en contacto con el entorno más cercano del jugador para saber qué ha cambiado en el francés para llegar al estado de forma en el que se encuentra actualmente. La primera afirmación que nos encontramos habla muy a las claras de la implicación que tiene el ex del Lyon por triunfar en el Real Betis. Cuando llegó, Nabil tenía una forma de jugar y en su anterior equipo se jugaba básicamente para él. Durante sus primeras temporadas no le fue bien y el mediapunta sabía que algo tenía que cambiar ya que los esfuerzos que realizaba no eran suficiente. “En solo tres meses ya entendía el castellano y lo hablaba, una cosa increíble. Dio clases de forma intensiva para aprender el idioma rápidamente y saber lo que le pedía el míster y poder comunicarse con el resto de sus compañeros. Pero no era suficiente. Entonces analizó todo y dijo: voy a ver qué tengo e intentar adaptarme, no que ellos se adapten a mí. Y eso le ha ido genial. Este verano lo hizo así y ahora se están viendo los resultados”, nos cuenta una persona allegada al futbolista.

La elección de Fekir por el Betis fue analizada al detalle desde varias perspectivas. La ciudad parece estar hecha a medida para Fekir y el equipo reunía todos los requisitos. Le encanta Sevilla, se siente súper cómodo en la ciudad y el conjunto verdiblanco reunía todo lo que necesitaba. Ya antes de venir, para el galo, el Betis era un grande de España.

“Él quiere hacer cosas importantes en Europa con el Betis, es lo que tiene en su cabeza”. Una afirmación que el francés repite a cada persona de confianza con la que charla. Para Pellegrini es una pieza fundamental. Fekir ha jugado todos los partidos de esta temporada y las rotaciones no van a ser para él. El técnico chileno lo quiere siempre en el césped y poco descanso va a tener. El internacional tampoco quiere descanso mientras esté al cien por cien, y para ello sabe perfectamente cómo dosificarse dentro del terreno de juego y economizar los esfuerzos.

Y es que Fekir es ese hombre desequilibrante que necesitaba el Betis, sus números así lo demuestran. Ante el Ferencvaros fue el jugador que más balones tocó, sin ser defensa. El que más remató, dio más pases que ninguno en campo contrario y el que más disputas de balón protagonizó. Ante el Getafe fue nuevamente el que más remató y el que más centró. Cosa que ya hizo contra Osasuna repitiendo esos mismos registros.

En nueve partidos de esta campaña Fekir lleva dos goles y tres asistencias. Alcanza los 24 remates a portería y genera 27 ocasiones de gol. Es el jugador que más ocasiones genera de las cinco grandes ligas.

Es normal que en el Betis piensen ya en una renovación para frenar determinados intereses ante un jugador que solo le falta volver otra vez a la selección para ser completo.

Manolo Nieto