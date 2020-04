Federico Lavallén: “Me defino como un jugador rápido”

El argentino es el primer refuerzo de Atlético Marte.

Federico Lavallén, desde su natal , dio sus impresiones sobre su nuevo equipo el Atlético Marte y del fútbol salvadoreño. Es el primer refuerzo del técnico Nelson Ancheta, y quiere hacer historia con los marcianos.

“Se me presentó la oportunidad de ir al fútbol centroamericano y no lo dudé, ya que es un fútbol en el que sé que me va a favorecer por mi forma de jugar y específicamente al Marte por el afecto que hay entre Germán Estrada y mi padre. Así que no fue una decisión difícil. El Marte es un equipo grande”, indicó Lavallén.

Sobre sus caracteriscas de juego, el argentino se describió así: “Me defino como un jugador rápido, que le gusta jugar con la última línea y sacar ventajas de mi velocidad para ganar las espaldas poder centrar o terminar la jugada. Soy un jugador que se lleva bien con el gol”.