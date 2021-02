Federación Italiana abrió investigación contra Lukaku e Ibrahimovic

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) le ha abierto una investigación a Zlatan Ibrahimović y a Romelu Lukaku luego del encontrón que vivieron ambos jugadores en el partido entre Inter y AC Milan por cuartos de final de la Coppa Italia. Y es que poco antes del descanso del Derby della Madonnina, el sueco y el belga se enfrascaron en una fuerte discusión, que incluyó un choque de cabezas. Ambos delanteros recibieron tarjeta amarilla.

De hecho, a raíz de ese altercado, muchos jugadores del Nerazzurri acusaron al nacido en Malmö de trato racista con quien fuera su compañero en Manchester United a lo que el exBarcelona respondió que nunca haría eso porque siempre ha luchado contra el trato discriminatorio.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte