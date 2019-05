Fede Valverde: “Tengo muchas perspectivas de poder quedarme en el Real Madrid”

El medio uruguayo prácticamente tiene ya una plaza reservada en la plantilla de la próxima temporada. “Zidane me dijo que no estoy a prueba”, revela

Es una de las revelaciones blancas dentro de la gris temporada del . Fede Valverde se incorporó a la plantilla merengue el pasado verano y, al menos, ha demostrado estar suficientemente hecho para empresas como la del club blanco. El uruguayo siempre fue uno de los mejor valorados en la cantera merengue durante los últimos años, y esta temporada ha dado la razón a todos aquellos que depositaron su confianza en el desarrollo de este talentoso mediocampista.

Tal es el caso que el propio Valverde ha confirmado que casi al 100% se quedará en la plantilla de la próxima temporada. Una situación que contrasta con la de Dani Ceballos y la de Marcos Llorente, descartados por Zidane. "Tengo muchas perspectivas de poder quedarme en el Real Madrid para la próxima temporada. Zidane me dijo que no estoy a prueba”, explicaba el propio Valverde en una entrevista con el programa 100% Deporte de la radio Sport 890 en Uruguay.

"Zidane me dice que disfrute y no lo vea como una prueba, que demuestre el potencial que tengo y que le gusta el tipo de jugador que soy. Me dice que me divierta. Viniendo de una persona que ha ganado tanto como técnico, es bueno tener la confianza de él", añade en la misma entrevista.

Valverde fue uno de los jugadores más elogiados tras el último partido del Real Madrid ante el . Un síntoma positivo, según el propio Valverde, pero nunca definitivo: "Es algo bonito porque sabés que estás haciendo las cosas bien, pero tampoco hay que agrandarse. No me puedo conformar con los partidos que juegue bien, siempre hay que ir buscando más. Si vienen más jugadores, tendré más desafíos para tener más minutos con jugadores que son estrellas, con las que siempre trato de disfrutar estando con ellos".

Asimismo, en dicha entrevista, Fede Valverde repasó su trayectoria hasta llegar al primer equipo del Real Madrid. “En Peñarol me tocó salir campeón siendo joven y fue todo felicidad. En el Castilla me costó un poco la adaptación, después tuve que pelearla un poco en el Deportivo La Coruña. Siempre se aprende de los errores y hoy en el Madrid trato de aprovechar”.

E igualmente, el Pajarito analizó su paso por la selección absoluta de Uruguay: “Este año me tocó jugar más que el año pasado, no me he lesionado, me siento bien para poder ir y en los entrenamientos que tenga voy a tratar de demostrar que estoy preparado para poder ir. Vestir la camiseta de la selección es lo máximo para un jugador. Cuando me quedé afuera del Mundial me dolió mucho, pero siempre estoy positivo, siempre hay más oportunidades y hay que aprovecharlas y estar preparado para todo, para lo bueno y para lo malo".