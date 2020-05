Faustino Asprilla: “Me hubiera gustado jugar en River Plate”

El ex delantero colombiano confesó que una de las deudas pendientes de su carrera fue estar en el club de la banda cruzada.

Faustino Asprilla ha sido uno de los mejores delanteros que ha dado . En lo idolatran, también en Newcastle, clubes en los que fue el máximo goleador y en los que se consolidó como uno de los mejores futbolistas del mundo. Sin embargo, hay una historia que pocos conocían y que habla de algo que le quedó pendiente a 'El Tino': jugar en uno de los dos grandes de .

"Me hubiera gustado jugar en River. Cuando River y Boca intentaron que yo viniera, yo tenía el pase para ir a Newcastle, a la Premier League. Era imposible que yo viniera a Argentina, Mascardi me dijo que los dos me querían, pero era muy difícil. Hubiera escogido River, me encanta la camiseta de River y el fútbol de River es el que a mi me gusta", dijo el colombiano en entrevista con TNT Sports.

Pero, ¿por qué el cuadro millonario? Además de su predilección por la camiseta y la idea de juego, el tulueño dijo que "Hubiera jugado con Aimar, Francescoli, Crespo, 'La Bruja' Berti, ¿sí me entendés? Además creo que su estilo se adecuaba al mío. Lastimosamente no se pudo”.

Por último, Asprilla tuvo palabras para sus compatriotas Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero: "Con Gallardo ha aprendido mucho. Le inculcaron lo que, por ahí, los colombianos no llevamos en la sangre. Jugamos bien, pero somos más pasivos. Somos más calmados a la hora de jugar al fútbol. Le inyectaron eso de insistir, insistir e insistir. Es decir, ser más constante", opinó sobre el delantero ex- .

Y sobre Juanfer, le aconsejó: "Yo le diría que se quede en donde está contento. Si él está contento en River, que sé que está feliz ahí, que se quede un tiempo ahí. Tiene un buen equipo, tiene un excelente entrenador y la hinchada lo adora. Yo me quedaría ahí".

