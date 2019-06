FAS no jugará en el Quiteño

Los Tigrillos no van a poder usar su recinto deportivo

El Óscar Alberto Quiteño de Santa Ana, sede del FAS, no podrá ser usado por el equipo tigrillo para el próximo Apertura 2019, que inicia en julio próximo.

Esto debido a que el estadio aún no ha sido entregado a la alcaldía por parte del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), por lo tanto el equipo va a tener que buscar una sede para disputar sus encuentros de local.



En conversación con el periódico El Gráfico, Fredy Vega, gerente de los asociados, comentó: “Definitivamente los tiempos no se dan para poder jugar en el estadio (Óscar) Quiteño como se había planificado. El estadio aún no ha sido entregado oficialmente a la alcaldía municipal por parte del FISDL y nosotros debemos tener a más tardar el 28 de este mes el aval de la comisión revisora de escenarios deportivos de la FESFUT”.

En el torneo pasado FAS jugó en el Simeón Magaña de Ahuachapán e hizo algunos juegos en el Estadio Cuscatlán.