Farías llega a Bolivia para clasificarla al Mundial

El entrenador venezolano fue elegido como el nuevo seleccionador de la Verde y desde este domingo trabajará con el equipo boliviano.

El entrenador venezolano César Farías fue elegido como el nuevo director técnico de la selección boliviana y este sábado (10.00) será su presentación ante los medios de comunicación. Farías cree que podrá clasificar con al Mundial de Catar 2022.

Estaba todo decidido desde hace semanas, Farías era el gran candidato para dirigir a la Verde, pero faltaba una reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol para confirmar al llanero al frente de la selección nacional.

Mediante una votación de los seis miembros del Comité Ejecutivo de la FBF, Farías fue elegido como seleccionador boliviano al ganar por 4-2, no hubo la necesidad de que el presidente César Salinas emita su voto ya que sólo define en caso de que exista un empate.

Tras llegar a Santa Cruz, Farías atendió a los medios de comunicación y dijo que confía en que Bolivia tiene el elemento necesario para que se clasifique a la próxima Copa del Mundo en Catar en 2022.

"Siempre he manifestado, que creo en el fútbol boliviano, creo en el jugador boliviano y creo en la oportunidad de clasificar a un mundial. El desafío siempre me ha gustado, entonces no veo porque no pensar en que se puede” dijo Farías en suelo boliviano.

El venezolano ya quiere ponerse el overol de la selección boliviana y comenzar a trabajar para los dos partidos que tiene la Verde, el primero contra la sub-23 de el 4 de septiembre, y el duelo del 10 del mismo mes contra , en la ciudad de Cuenca.

“El domingo van a concentrar. La sub-23 en Santa Cruz y la mayor en Cochabamba. Tenemos que pasar las listas y la logística”, dijo el nuevo seleccionador boliviano.

Se espera que hoy se dé la lista de convocados a la Verde en las dos categorías.