Falcao no estará en el Galatasaray - Real Madrid: alineaciones, día, hora y TV

Radamel Falcao García es la principal baja del para el duelo crucial ante el , por la tercera fecha de la fase de grupos de la . Un dolor en el talón de Aquiles le impedirá al Tigre enfrentar al equipo de Zidane.

El samario lleva tres semanas trabajando con fisioterapeutas para tratar de superar el problema físico, se perdió los últimos tres partidos y eso activó las alarmas en el club turco, de cara a un compromiso clave en el Turk Telekom Arena de Estambul.

El técnico Fatih Terim esperó al colombiano hasta el último momento, pero decidió no forzar su regreso a las canchas y lo dejó fuera de convocatoria.

Su lugar en la delantera del equipo turco sería Florin Andone, quien viene de disputar un gran partido en la victoria ante Sivasspor, con un doblete incluido.

Ante la baja de Falcao , el equio CIM-BOM tendrá que probar nuevas opciones en el ataque, por lo que formaría con: Muslera; Mariano, Luyindama, Donk, Marcao; Nzonzi, Seri, Nagatomo; Belhanda, Babel y Andone.

A great day to make some history...



🗣 BECAUSE IT’S MATCHDAY! 🔥 pic.twitter.com/zpfpPG2z2l