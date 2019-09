Así les fue a los colombianos en Europa este fin de semana: resultados, goles, asistencias y más

Una nueva jornada en las mejores ligas del viejo continente con protagonismo de los jugadores cafeteros.

El balón volvió a rodar en las principales ligas europeas y con un alto protagonismo de los futbolistas cafeteros, como Radamel Falcao, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina, entre otros, quienes aportaron goles, asistencias y mucho talento a sus respectivos clubes.

En Goal repasamos una a una las presentaciones de los hombres de Queiroz en el viejo continente.

JAMES RODRÍGUEZ

El cucuteño fue titular por tercer partido consecutivo y fue una de las figuras del cuadro Merengue en su victoria 0-1 sobre en el Sánchez Pizjuán. Si bien James no brilló en su faceta ofensiva, si lo hizo en cuanto al sacrificio aportado en el medio campo; fue uno de los que más corrió, recuperó balones importantes y se ganó los elogios de la prensa madrileña. Al minuto 76 salió extenuado para dar paso a Valverde. es colíder de con 11 puntos, los mismos del Athletic Bilbao.

RADAMEL FALCAO

El técnico del decidió cuidar al samario tras dos partidos seguidos y apenas le dio tres minutos en el empate 1-1 en la visita del Cim-Bom al Yeni Malatyaspor. El cuadro de Estambul suma ocho puntos en la Superliga, con dos victorias, dos empates y una derrota

DUVÁN ZAPATA Y LUIS MURIEL

Por primera vez en la temporada los dos delanteros colombianos fueron titulares en el durante el empate 2-2 con , ninguno se reportó en el marcador. Duván estuvo los 90 minutos y fue vital con sus movimientos para los tantos de su equipo. Por su parte, Luisfe no tuvo un buen partido y dejó el campo al 56'.

SANTIAGO ARIAS

La llegada de Kieran Trippier fue un duro golpe para el lateral cafetero, quien ha pasado a un segundo plano para el Cholo Simeone. El inglés le ganó el pulso al ex Equidad y lo mandó al banco. Tampoco vio minutos este fin de semana en el empate 0-0 del Atlético en casa con el de Vigo. El rojiblanco es sexto con 10 puntos.

CARLOS BACCA

Volvió a la titular del pero no tuvo su mejor partido, apenas estuvo 56 minutos en el campo, fue reemplazado por Toko Ekambi. El Submarino amarillo logró la victoria sobre el final 2-0 sobre el y subió al séptimo puesto de la tabla con 8 unidades.

YERRY MINA

El zaguero caucano sigue afianzado en al titular del , pero esta jornada no la pasó nada bien, ya que marcó en propia puerta y estuvo implicado en el otro gol del que sorprendió a los Toffees en su casa al imponerse 2-0. Los de se quedaron en el puesto 14 de la Premier League con 7 puntos.

DAVINSON SÁNCHEZ

El ex había sido titular los cuatro primeros partidos de la temporada, pero hace dos fechas que no tiene rodaje en la Premier, aunque la semana pasada fue por una molestia en el tobillo. Este fin de semana no fue tenido en cuenta por Pochettino durante la derrota 2-1 ante el . Los Spurs son séptimos en la tabla con 8 puntos.

JEFFERSON LERMA

El ex ha tenido un buen inicio de temporada con un gran nivel en el Bournemouth. Pero en las últimas jornadas ha pasado al banco de su equipo. Este fin de semana ni fue convocado para el victoria 1-3 sobre el . Bournemouth es una de las sorpresas de la Premier y actualmente marcha sexto con 10 puntos.

LUIS DÍAZ Y MATEUS URIBE

Ambos fueron titulares una vez más en el Porto y fueron vitales en la victoria del dragón 2-0 sobre el Santa Clara. El Guajiro no marcó como en jornadas pasadas pero sus descolgadas por la banda izquierda sirvieron para descolocar a la defensa rival, salió al 67'. Por su parte, Uribe estuvo los 90 minutos y fue el motor del equipo luso en el mediocampo.

JEISON MURILLO

El central vallecaucano ingresó en los últimos 20 minutos para ayudar a aguantar la victoria, la primera de la temporada, por la mínima diferencia de la en su casa sobre el complicado . La Samp marcha penúltima en la con solo tres puntos y tiene asustada a su hinchada por un posible descenso.

JUAN CUADRADO

Inició la temporada como suplente y sin muchas oportunidades, pero debido a las recientes lesiones de varios compañeros ha empezado a tener rodaje y protagonismo con la Juve. A mitad de semana fue el mejor en Champions y este fin de semana volvió a ser titular y vital para la remontada de la Vecchia Signora en su casa sobre el humilde Hellas Verona. Le cometieron el penal que cambió por gol CR7 para los 3 puntos.

DAVID OSPINA

Sumó sus primeros 90 minutos con el en lo que va de la temporada. Tuvo un partido aceptable, con buenas intervenciones, aunque cometió un penal que derivó en el descuento del Lecce en la victoria 4-1 de los Azzurri, que se mantienen terceros en la Serie A con 9 unidades.