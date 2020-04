La pesadilla de un ex-River en Ecuador: "La cuestión era llenar la panza de alguna manera"

El jugador nacido en el Millonario atravesó semanas muy duras en la ciudad de Riobamba. "Fue una supervivencia total", detalló a Goal.

Piel de gallina provoca repasar el relato del futbolista Facundo Affranchino, quien llegó al Centro Deportivo Olmedo de el 9 de enero pasado con la ilusión de poder jugar a la pelota y terminó siendo el protagonista de una verdadera película de terror en medio del caos por el coronavirus. El exRiver no percibió ningún salario de los tres meses que pasó en la ciudad y no tenía forma de recibir dinero por parte de sus familiares argentinos, porque los giros estaban bloqueados.

"Lo que más me sorprendió, más allá del incumplimiento contractual o laboral, más allá de la bronca, fue el costado humano. Dejo de lado a la gente del Club Olmedo, pero sus dirigentes actuales nunca me llamaron para ver si estaba bien, nos bloquearon los teléfonos tanto a mi como a mi representante", le confió en exclusiva a Goal. Y a continuación, te compartimos su testimonio completo, una historia protagonizada por un futbolista profesional, esos que muchas veces se los cree "intocables" o rodeados de privilegios.

-¿Contanos primero por qué llegás a Ecuador, a disputar la Liga Pro?

- Me fui a Riobamba, al Centro Deportivo Olmedo, donde estaba Darío Franco, quien ya me había dirigido en Instituto de Córdoba, luego me contactó el gerente deportivo del club. Tomé la decisión de irme porque la propuesta futbolística y económicamente me seducía mucho, me hicieron un contrato por dos años, dos temporadas, al que firmé junto con ‎Mayra Argüello, presidenta de la institución. Las dos partes estábamos de acuerdo con ese documento. Hasta ahí, todo transcurría normalmente. Pasado el tiempo, tardaban en habilitarme desde la FIFA por un tema del transfer, yo ya tengo muchos años de experiencia, les dije qué tenían que hacer, pero ellos demoraron en pedir la habilitación correspondiente, me perdí dos fechas del torneo, a todo esto no me habían pagado ningún sueldo que recién lo harían cuando hubiese autorización y para ese entonces ya llevaba casi dos meses de deuda.

-¿Vivías con tus ahorros?

-Llegué y, como todos saben, para alquilar un departamento tuve que poner tres meses de anticipación para vivir, sumado a que Ecuador es un país dolarizado, su moneda oficial es el dólar y los argentinos sabemos lo que cuesta conseguirlo, ahorrarlo y aún más, tenerlo físicamente. De todas maneras estuve con mi mayor predisposición y puse esa plata, me la banqué. El tiempo seguía pasando y entonces fui a reclamar lo que me correspondía, me llamaron desde Presidencia y me hicieron una oferta: que 'rompiera ese contrato ya firmado' y arreglara por una temporada y con un sueldo reducido en un 50 por ciento. Me dijeron que sino no me iban a habilitar y yo lo que más quería era jugar, pero lo pensé en frío y me di cuenta que nada me garantizaba que me iban a pagar ni cumplir.

-¿Fue una suerte de presión lo que sentiste?

-No tuve confianza, decidí aferrarme al contrato que había firmado, que era mi única herramienta legal y de defensa. Apenas rechacé esa oferta se cortó la comunicación, tanto conmigo como para con mi representante. El vicepresidente me bloqueó del teléfono, la presidenta bloqueó a mi representante, esa era la situación. Mientras tanto fue pasando el tiempo y se terminó el plazo para inscribirme en la Liga Pro (campeonato local en Ecuador) y, obviamente, no lo hicieron. Se trató de un despido sin causa, legalmente, en paralelo nos agarró la pandemia mundial.

-¿A esa altura no podías regresar a ?

-No solo eso, sino que los medios para girar dinero estaban bloqueados entonces ni mi representante ni mi propia familia me podía seguir ayudando. Se nos acabaron todo tipo de recursos, la pasamos muy mal con mi novia, sufriéndolo. Fue una supervivencia, una odisea en donde la cuestión era llenar la panza de alguna manera. En Guayaquil, que por suerte no era la misma situación que todavía se respiraba en Riobamba, al que estaba infectado nadie lo iba a buscar, nadie lo atendía. Te recuperabas o te morías. De hecho mucha gente se murió en las casas, con cadáveres que permanecieron cuatro días en sus domicilios. Las familias hasta quemaron los cuerpos de la víctimas en las calles, cuerpo tirados en los contenedores de basura.

-¿Y desde el club mientras tanto, nadie los contactó?

-Eso, justamente, fue lo que más me dolió y sorprendió. Más allá del incumplimiento contractual o laboral, más allá de la bronca, fue el costado humano. Dejo de lado a la gente del club, pero sus dirigentes actuales nunca me llamaron para ver si estaba bien, nos bloquearon los teléfonos tanto a mi como a mi representante. Me fui enterando por mis compañeros que a todos ellos sí los llamaban, atentos a su bienestar, menos a mi. La última semana fui a buscar mis pertenencias al vestuario y me crucé al vicepresidente, en ningún momento siquiera me preguntaron cómo estaba. Creo que me respondió el 'buen día', porque sino quizás ni me saludaban.

-Por suerte ya están en Argentina, ¿cómo lograron regresar?

-Nos pusimos en contacto con la embajada y nos ayudaron a movilizarnos hacia Quito. Volvimos desde Quito a Ezeiza, en un vuelo de repatriación, obviamente fue una situación extraordinaria en su conjunto, también el viaje en sí mismo, pero por suerte llegó el permiso para abrir la frontera y lograr regresar. Hoy tengo que agradecer estar en mi casa, en mi país.