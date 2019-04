Fabra: "Queiroz me dijo que me estaba siguiendo"

El luso habló con el lateral cafetero luego del partido entre Tolima y Boca por la Copa Libertadores en Ibagué.

El entrenador de la Selección Carlos Queiroz presenció el partido entre y por la en Ibagué, y aprovechó para hablar con los colombianos del equipo argentino, entre ellos Frank Fabra.

El lateral izquierdo está volviendo a jugar tras una lesión ligamentaria en la rodilla y se ilusiona con estar en la . "Me dijo que estaba haciendo un seguimiento, que estuviera tranquilo, que me entrenara y me prepare de la mejor forma", contó sobre la charla que tuvo con el técnico portugués.

Fabra no pudo jugar el Mundial de y se ilusiona con volver al seleccionado. "Es mi sueño. Siempre estar en la Selección va a ser mi sueño. Espero que los colombianos nos apoyen en la Copa América", declaró.

Después de estar 8 meses parado, Fabra está sumando minutos en la Copa y en la Copa de la Superliga, con el objetivo de ganarse una convocatoria y llegar de la mejor manera al certamen de selecciones más antiguo del mundo.