Fabián Vargas insultó a un hincha de River en vivo

El colombiano no se aguantó la bronca ante los comentarios de un hincha del Millonario y le contestó en medio de la entrevista.

En tiempos de coronavirus y cuarentena, el periodismo se volcó directamente hacia los Instagram Live como herramienta para acercar testimonios de protagonistas. Pero claro, la gran diferencia es que en las redes sociales cualquiera puede participar y una llamativa situación se vivió durante una entrevista a Fabián Vargas.

Mientras el colombiano realizaba la nota junto a Leandro Aguilera, un hincha de River comenzó a insultarlo en los comentarios y el exfutbolista no tardó en contestarle: "A Carlos Bianchi le tengo que agradecer toda mi vida. Primero por dejarme vivir la experiencia maravillosa de vestir la camisa del más grande de todos, que es Boca. Aunque no le guste a este chico que está viendo el vivo. El pelotudo este me insulta y no sé qué hace viendo este vivo, no se da cuenta que en su equipo (River) hay tres colombianos".