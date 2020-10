Fabian Ruiz, baja con España por los casos de coronavirus en el Nápoles

El mediocampista de La Roja no podrá incorporarse con la Selección debido a la situación sanitaria que atraviesa el equipo italiano.

El mediocampista español Fabián Ruiz no podrá incorporarse con la Selección debido a la situación sanitaria que atraviesa el Nápoles, tal y como lo ha confirmado este domingo la propia página web oficial de La Roja. Cabe señalar que el conjunto italiano se encuentra en cuarentena tras detectar tres casos positivos por coronavirus Covid-19 en su plantilla.

🔴 OFICIAL | Fabián Ruiz no podrá incorporarse con la @SeFutbol debido a la situación sanitaria en .



➡️ El @sscnapoli se encuentra en cuarentena tras detectar tres positivos por Covid.



🔗 https://t.co/eG1vuhXt8R pic.twitter.com/mnmABoxATP — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 4, 2020

"La Sociedad Deportiva Nápoles se ha puesto en contacto esta tarde con la RFEF para informar acerca de la situación sanitaria que afecta al club y que le ha impedido viajar a Turín para medirse a la ", reza el comunicado oficial.

Y agrega: "De mismo modo, el club italiano ha adjuntado un informe de la (ASL) Hacienda Sanitaria Local después de que el Nápoles detectara tres casos de positivos por coronavirus de los jugadores Piotr Zielinski y Elijf Elmas, además de un miembro del cuerpo técnico".

Así las cosas, el ex jugador del no podrá salir de la cuarentena que afecta al equipo y por lo tanto no tendrá oportunidad de incorporarse el lunes la concentración de la selección nacional que comienza en Las Rozas.

El cuerpo técnico estudia la situación ante este nuevo contratiempo después del positivo de Thiago Alcántara, al que el Covid también le impide estar en la convocatoria.