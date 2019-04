Ezequiel Rivas, y su admiración por Óscar Cerén en Alianza

El jugador habló con el programa "Güiri Güiri al Aire”.

"Siempre he seguido muy de cerca a Óscar Cerén, es mi jugador favorito, ahora que estoy con él, él me ayuda mucho, platico mucho y me da consejos”, habló el joven jugador sensación del fútbol salvadoreño.

"Siempre me ha gustado jugar por la derecha porque soy rápido, el profe (Jorge Rodríguez) le gusta ponerme en varias posiciones en los entrenos”, finalizó hablando sobre su sentir con el técnico de los paquidermos.

Alianza enfrentará este fin de semana al Pasaquina en condición de local.