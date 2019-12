Extranjeros en Pumas, molestos con su directiva

Juan Manuel Iturbe, Martín Rodríguez y Carlos González mostraron su inconformidad a través de redes sociales.

Pumas está iniciando trabajos de pretemporada, y el ambiente en el campamento Felino no parece ser el mejor. Primero, la directiva decidió darle solo una semana de vacaciones al primer equipo, molestando al plantel el poco tiempo de descanso recibido, y ahora otros elementos explotaron a través de redes sociales.

Según se ha manejado desde unas semanas, Víctor Malcorra y Juan Manuel Iturbe no entrarán en planes de Míchel, mientras Martín Rodríguez ya fue señalado entre los jugadores que saldrían en la plantilla, debido a su poca actividad en los últimos dos campeonatos.

Ahora, a través de una publicación del delantero paraguayo en Instagram las cosas perdieron el control, pues Rodríguez y Carlos González comentaron la fotografía, utilizando la ironía para descalificar a sus propios directivos y cuerpo técnico.

Juan Manuel colocó un posteo, añadiendo abajo: "Nunca dejes que nadie te diga que no puedes. Aunque ya no nos den participación, aquí seguiremos", derivando distintas reacciones entre los seguidores del Pedregal. Martín Rodríguez comentó: "A correr por fuera, hermano. No nos queda de otra", a lo que González añadió: "Ni en las cascaritas. Así estamos", acompañado de dos emojis de resignación y confusión.

Malcorra, Iturbe y Rodríguez se encuentran entrenando con normalidad, esperando alguna oferta de un equipo interesado en sus servicios. Si no surge un interés que beneficie a ambas partes, serán contemplados por Míchel para el Clausura 2020.

Víctor Ignacio saldría de la institución por su pobre rendimiento la campaña pasada, mientras Juan Manuel es un elemento que agrada al técnico español, pero su papel como revulsivo y un alto sueldo lo volverían prescindible en Universidad Nacional.