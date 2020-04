Extranjeros del Sonsonate exigen el pago de salarios

Dicen que ya están gastando los ahorros que tenían porque la directiva no les honra su contrato.



Los equipos de la Primera División tienen como fecha límite para presentar los finiquitos el próximo 4 de mayo, pero en equipos como Sonsonate hay jugadores a los que se les debe todo febrero y los 20 días de marzo que ordenó la FESFUT que se les cancelara.



Jonatan Ramírez, de nacionalidad uruguaya, y el argentino David Boquín viven un drama en Sonsonate, donde se han tenido que quedar para que les paguen y firmar sus respectivos finiquitos, con lo que quedarían desligados del equipo, donde no tienen intención de continuar.

La directiva les ha dicho que esta semana les pagarán, pero esa misma respuesta han tenido desde que se canceló el torneo Clausura 2020.

"Veo los casos de mis otros compañeros que tienen familia que la están pasando muy duro, lo digo yo que no tengo aún familia, no tengo hijos y la verdad lo estamos pasando por ahora con los ahorros que nos trajimos para solventar esta situación, junto a David (Boquín) estamos viviendo en la misma casa y lo estamos pasando día a día sobre nuestra subsistencia y la comunicación que existe entre los miembros del plantel es solo saber cuándo nos pagarán", expresó Ramírez a Grupo Dutriz.



Boquín, por su parte, mencionó que "estamos viviendo un drama que no deseamos a nadie, sin dinero y solos junto al "Rayo" (Jonatan Ramírez), nadie nos pregunta si comemos o no, la verdad estar lejos de mi familia es duro pese a que estoy en comunicación constante con ellos, pero la verdad que sin tener respuesta de los dirigentes por el salario que te ganaste en la cancha es difícil".