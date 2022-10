Exclusiva GOAL con Paulino de la Fuente: Sus inicios, su etapa en Inter y Atlético de Madrid, el debút en Primera División con Alavés y su paso por Pachuca en la Liga MX

En charla exclusiva con GOAL, Paulino de la Fuente repasa sus inicios como futbolista profesional, hasta la actualidad con Pachuca.

Nacido en 1997 en la comunidad de Santander, España. Paulino de la Fuente siempre fue un chico apasionado y loco por el fútbol, que tuvo sus primeros pasos como futbolista amateur en una pequeña academia llamada Bansander, que se encontraba en su localidad y donde rápidamente llamó la atención de visores por su atrevimiento y descaro en los campos de juego. Su carrera de pronto tomó un giro inesperado y tuvo que tomar el riesgo de salir de su país para probar suerte en Italia con el Inter de Milán y un arrebato le negó la posibilidad de continuar su sueño en la Serie A.

Lesiones, malos momentos y el poco interés de un chico de 17 años también le cerraron la puerta con el Atlético de Madrid, uno de los clubes con mayor poder de convocatoria en LaLiga de España. Finalmente tras un camino lleno de trabas, el Deportivo Alavés le dio la oportunidad de ser futbolista profesional, pero tampoco fue sencillo, ya que tuvo que comenzar su etapa desde inferiores para finalmente en 2020 hacer su debút en la Primera División de España. Logroñes y Málaga fueron sus siguientes destinos como profesional, siendo con los Boquerones su mejor temporada como futbolista donde registró 5 goles y 1 asistencia en la temporada 2021/2022.

Tras su mejor campaña como futbolista profesional, Paulino sale del Málaga al abonar su clausula de recisión y a partir de ese momento queda en libertad para poder fichar con el club que le plazca. Los Tuzos del Pachuca en la Liga MX mostró interés en él desde el día 1 y así es como llegamos a la actualidad, con una final en puerta y la ilusión de poder conquistar su primer título como profesional.

En GOAL, te compartimos las palabras de Pualino de la Fuente en charla exclusiva previo a la final del Apertura 2022 del futbol mexicano.

Sus inicios en el amateurismo

¿En qué momento comienzas a dedicarte al fútbol?

"Tuve una etapa en el Bansander la verdad que con 14 a 16 años, que es cuando me marché a Italia, la verdad es que cuando pegué el estirón uno se hace un poco más grande, la verdad que me empezaron a ir las cosas bien. Tuve suerte de hacer un par de partidos muy buenos en la Selección cantabra, donde el jefe de captación del Inter decidió fijarse en mi y me dio la oportunidad de ser profesional con 16 años"

El primer contacto con el fútbol profesional en el Inter de Milán

¿Cómo fue tu experiencia en Italia con el Inter de Milán?

"Fue llegar a un sitio donde para mi todo era muy nuevo, era la élite así a nivel juvenil y pues bueno, la verdad que lo afronté con mucho deseo, tenía muchas ganas de ir, tanto de vivir esa experiencia y bueno, gracias a dios me fue bien"

¿Cómo viviste ese proceso en el que saliste tan joven de tu país de orígen para buscar el sueño de ser profesional y jugar en la élite?

"Lo que te digo, al final cuando es pequeño es mejor porque creo que no lo piensas tanto, no le das tanto vueltas. Simplemente lo tomé como un sueño, una oportunidad, algo que seguramente no me volviese a pasar y algo a lo que no podía decir que no. La verdad que me fue demasiado fácil por como me lo pusieron todo cuando llegue ahí"

Roberto Mancini te da la oportunidad de debutar en un amistoso con el primer equipo del Inter, ¿Cómo viviste esa experiencia?

"Sí, la verdad que eso fue un poco inesperado porque bueno fue un partido amistoso que tenia el primer equipo, un amistoso oficial le llaman ahí porque era un torneo del equipo a donde ibamos a jugar. Entonces al final, la verdad no me lo esperaba, era muy joven tenía apenas hecho los 17 años y claro, cuando me llega esa oportunidad me dicen que voy a ir. Me lo tomo todo como a intentar disfrutar, estaba un poco nervioso y me dio la oportunidad de jugar 15 minutos y me tocó hacer un gol. Al final se te queda una experiencia muy bonita de algo en lo que eres muy pequeño, no te das cuenta de lo que estás haciendo y eso también ayuda a no pensar mucho e intentar hacerlo lo mejor posible"

La experiencia express con el Atlético de Madrid

¿Nos podrías contar cómo fue este paso del inter al Atlético?

"Fue un poco culpa mía, tenía 18 años, fue un arrebato mío en un partido que me cambiaron, eres un poco joven y luego no te das cuenta de la trascendencia que tienen esas cosas. Luego hablé con mi agente yo estaba jugando muchísimos minutos en el filial del Inter de Milán ya en el último año, en la Primavera como le llaman allá. Te entran esos miedos, esa angustia, un poco enfadado con el entrenador que al final él no tenía la culpa, simplemente fue un arrebato mío. Luego llega otra gran oportunidad como el Atlético de Madrid y ahí no se dieron muchas cosas, tuve muchas lesiones en 6 meses, yo no me encontraba bien. Al final creo que no me asenté bien ahí, al estar más cerca de casa tenia más ansiedad por ir, no estaba siendo todo lo profesional que debía ser y que sí lo había sido durante los otros años, incluso siendo más joven. La verdad que al final de esos 6 meses yo no me encontraba bien, ellos tampoco estaban a gusto conmigo, no pude jugar muchos minutos porque tuve muchas lesiones en el tobillo, tuve una neumonía pulmonar bilateral, al final decidí dar un paso para atrás"

La reivindicación con Deportivo Alavés y su debut en la Primera División de España

¿Cómo llegaste a Alavés y tu debut en LaLiga?

"Tocó volver a empezar, la verdad que fue un momento difícil, estabas muy arriba estaba muy cerca el objetivo de jugar en el fútbol profesional y ahí te ves aunque estés un filial un poquito más lejos, un poquito más difícil y costó mucho, pero al final me lo propusé un año, remé otro año ya estaba haciendo peterompradas con el primer equipo, me encontraba genial sin lesiones y dando un buen rendimiento. Hasta que el último año ya fui convocado el segundo año con el 'Pitu' Abelardo y el último año ahora con Garitano me dio la oportunidad de jugar 3 partidos en Primera División que no cualquiera puede disputarlos y darme el salto al fútbol profesional. Creo que me lo merecía porque llevaba ya muchos años haciéndolo bien, al final gracias a dios se dio ese salto que todos queriamos, ojalá se hubiese dado antes, pero al final a cada uno le llegan las cosas a su debito tiempo.

La llegada a México con Pachuca en la Liga MX

¿Cómo fue tu acercamiento con Pachuca y qué otras opciones tenías?

"Si te digo la verdad no conocía mucho del fútbol mexicano a nivel de jugadores, sí que conocía muchos equipos poque soy un fanático del fútbol. Bueno la verdad que tenía bastantes ofertas de equipos de Segunda fuertes que apuntan al ascenso, equipos de Primera División de Portugal y Holanda, pero el presidente cuando decidió llamarme, la verdad que no me lo esperaba porque es una liga que está muy lejos de la que yo jugaba y como tú dices la verdad que había hecho un gran año, tenía varias ofertas de equipos que eran interesantes, pero bueno la verdad es que el presi me insistió y al final yo dije, bueno voy a ir a un a donde más insistan porque yo quiero ir a un sitio donde se me quiera. La verdad que económicamente era una de las opciones más fuertes y como te he dicho el trato del presidente"

"A día de hoy te digo que no me he equivocado porque tengo que decir que el fútbol mexicano es mucho más exigente que lo que puede parecer, hay jugadores de mucha calidad, hay jugadores que juegan en sus Selecciones nacionales, al final son Selecciones que juegan Mundiales y que tienen un nivel altísimo. Fue la mejor decisión que pude tomar, me encuentro espectacular, me recibieron con los brazos más que abiertos, me integraron al grupo de la mejor manera, el cuerpo técnico también me ha tratado muy bien. Creo que me he adaptado a la Liga y al tema de la altura y al tema de los cambios climáticos que hay de un partido incluso a otro, en un partido como en Monterrey que hay mucha humedad, luego nosotros en casa jugamos con 2400 metros de altura. Al final son muchos cambios que no son fácil acostumbrarse, creo me he adaptado bien y estoy dispuesto a aprovechar los minutos que me den y ojalá siga todo así porque la verdad que estoy muy contento aquí"

La final del Apertura 2022 de la Liga MX y el ansiado primer título como profesional

¿Te motiva enfrentar en la final a Toluca?, rival con quien tuviste tu mejor actuación en México en la temporada regular

"Tengo buenos recuerdos del estadio, justo se dio la oportunidad de marcar mi primer gol en México y dar la asistencia. Un partido que creo fue un punto de inflexión para mi, a partir de ahí creo que mi rendimiento ha mejorado mucho, mi confianza también mejoró mucho y estoy teniendo más minutos a partir de ahí. Tengo muy buenos recuerdos de ese partido y ojalá se pueda dar el mismo resultado que va a estar difícil"

De ganar el campeonato sería tu primer título como profesional, ¿Qué sensaciones tienes, cómo te sientes?

"Tengo la motivación del día a día de seguir haciendo las cosas bien porque me estoy encontrando mucho mejor y eso me ayuda a la motivación personal. Oviamente el objetivo más grande es ganar el título, ser campeón y la verdad que los ambientes de la Liguilla me están gustando mucho, los campos están llenos, hay un ambiente mucho más de fútbol por así decirlo.

Sabemos que firmaste por un año con Pachuca, ¿Ya ha habido pláticas con la directiva ante una eventual renovación de contrato?

"Si te digo la verdad a nivel personal no sé nada, hay un opción ahí en la que Pachuca puede ampliarme el contrato. Yo creo que a mediados del torneo que viene ya nos sentaremos tranquilamente, no hay prisa, mi rendimiento estoy contento a nivel personal, yo creo que ellos también están contentos conmigo por el tema de la adaptación y ojalá pueda seguir aquí más tiempo.

En un hipotético caso de que no puedas continuar en Pachuca, ¿Tendrías como prioridad seguir en la Liga MX?

"A día de hoy te digo que sí, me gustaría seguir aquí porque me he adaptado bien, los estadios me gustan, el fútbol me gusta, el tipo de torneo me gusta. Al final pues me encuentro bien, donde más visibilidad he tenido también y ahora mismo te puedo decir que quiero seguir aquí"