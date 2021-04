Exclusiva: Cutreliga

Como sostiene mi hermano Joaquín Maroto, desde hace años, el fútbol tiene interiorizada una máxima: si Florentino Pérez pega un hachazo es para tirar un pino. Sin embargo, como toda regla tiene una excepción, esta vez el hachazo lo han dado los aficionados y el pino ha sido Florentino. Y ha sido así por algo muy sencillo. Florentino y sus cobardicas socios han subestimado la fuerza de la pasión de los únicos dueños de este deporte: los aficionados. El rechazo de gobiernos, clubes, entrenadores, jugadores o comentaristas fue unánime, pero el definitivo ha llegado de la mano de los aficionados. Sobre todo, los ingleses. Quítales la cerveza, las casas de apuestas y hasta el sol, pero no les toques su fútbol. Benditos ingleses. Con los clubes ingleses bajándose del proyecto (¿?) en marcha y sus millonarios propietarios con el rabo entre las piernas, la Superliga, que en su inicio fue una MiniLiga, acabó convertida en Cutreliga. Es lo que pasa cuando un ataque de megalomanía invade a unos cuantos que se creen que pueden cambiar el fútbol sin preguntarle antes a la gente. El revés inglés está provocando efecto llamada. Tras chocar con el iceberg, todos abandonan el Titanic de Florentino. En plena agonía, con el lugar donde la espalda pierde su casto nombre al descubierto, algunos descubrieron en las últimas horas que, como en el culebrón venezolano, los ricos también lloran. Exclusiva.

Estar en contra de la Superliga no implica estar a favor de la UEFA, ni de la FIFA, ni no sentir que el fútbol, como sostiene Florentino, necesita cambios. Los necesita. Lo que no necesita es un proyecto improvisado, cogido con pinzas, mal confeccionado y peor explicado. Es posible que el fútbol necesite un reajuste, pero lo que no necesita son salvadores que se escandalizan porque los clubes modestos ganan dinero y los ricos lo pierden. Es posible que sea inmoral jugar una Supercopa en Arabia Saudí o jugar la Liga en Miami, pero lo que es amoral es publicitar que los ricos quieran convencer a los pobres de que deben conformarse con las migajas que se les caigan de la mesa a los señores feudales del circo. Exclusiva.

Es posible que algún día exista la Superliga - con tope salarial y draft si se atreven los ricos-, pero lo que no se necesita es una competición cerrada o semi-cerrada, que distinga listos de tontos y pobres de ricos. No sirve la tremenda soberbia de querer privar a los clubes de la meritocracia deportiva, sustituyéndola por los méritos económicos. Que la guerra entre UEFA, FIFA y lo que queda de la Superliga seguirá, es un hecho. Durará años. También es un hecho que el fútbol fue un deporte creado por pobres que, después de muchos años, se siguen resistiendo a que les sea robado por los ricos. Exclusiva.

Torpedeado el golpe de estado al fútbol, primero clandestino y después oficial, Tebas vio cumplida su profecía: era un proyecto de barra de bar a las cinco de la mañana y algunos tienen el contenedor de bilis hasta los topes. Los aficionados cavaron una tumba exprés, Florentino quemó su imagen a lo bonzo y sus extraños compañeros de cama se escondieron tras un comunicado nocturno más cutre que el cartón piedra. Al fondo, la realidad. El fútbol necesita reformas, pero no cambios que insulten la inteligencia de los aficionados. El engendro elitista que quiso atentar contra los valores universales del fútbol y pretendió acabar contra la tradición de este deporte como fenómeno social ha fracasado. El ridículo de los instigadores de la Superliga ha sido espantoso. Eso sí, no tanto como el de los tragasables, trompeteros mediáticos, marionetas, bufones y telepredicadores afines al poder. Llevan tantos años luchando por ser los primeros en oler e ingerir las ventosidades del presidente de la Superliga que se les ha olvidado la lección número uno de este deporte. Exclusiva: El fútbol no es el dinero, es de la gente.

Rubén Uría