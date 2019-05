Exclusiva: Alanís acepta que estar en 2° le juega en contra para ir a Selección mexicana

Oswaldo Alanís se ha consolidado en la defensa central del Real Oviedo de España, sumando 1,984 minutos de Liga.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

Pese a la regularidad que ha tenido con el Real de la Segunda División, Oswaldo Alanís también entiende que puede resultar complicado estar en el radar de Gerardo Martino por la división en la que se encuentra.

En entrevista con Goal, Alanís Pantoja no niega la realidad, de cara a la Copa Oro 2019 en la que podría ser uno de los estandartes de la defensa de Selección mexicana.

“Puede ser que si afecte, no es tan fácil poderte ver acá, no sé, creo que ellos están muy al pendiente de todo, lo van haciendo todo pensado”, mencionó el futbolista de Oviedo.

Aún cuando el Tata no ha tenido comunicación alguna, se dice dispuesto a una convocatoria tanto para como para Copa de Naciones, competiciones en las que intervendrá el combinado nacional.

“Es suponer, quien sabe, no me meto mucho en eso, me pongo en disposición cuando se requiera, trabajar, estar con todo cuando se necesite”, señaló el canterano de los desaparecidos Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

“Me veo jugando al futbol, disfrutando y aportando a donde realmente me quieran, donde crean que puedo aportar. Siempre voy a estar a disposición, pero no hay problema, estoy tranquilo, pensando en seguir sumando, siendo más completo jugador, ese es el camino”, agregó.

Respecto a , Alanís no cierra las puertas a un regreso, de cara a un año futbolístico en el que estarán peleando por la permanencia en el máximo circuito.

“Veo cualquier posibilidad, la vida por algo te lleva a diferentes caminos, es difícil decirte que ver viable. No me gusta definirlo así, de que le tengo cariño a Chivas, de que me gustó y me ha gustado jugar ahí, que se disfruta es evidente, pero es especular un poco, soy un agradecido con Chivas, estoy abierto a que sea donde la vida me lleva y donde más me contribuya, no sabemos que pase por ahí”, dijo el central.

Benito Zombie Guerrero y Andy Jhonson... 😢



Dos guerreros que en sus respectivas series siempre dieron todo por el ⚽ pic.twitter.com/hslGJGa07W — Goal (@goalmex) 10 de mayo de 2019

¿Has callado bocas en tu estancia con Oviedo?

“Siento que estoy creciendo, siento que estoy disfrutando, siento que estoy siendo mejor jugador y persona, viviendo un sueño. Lo demás no hay problema, no me preocupa, no me molesta, estoy tranquilo, no tomo tanto en cuenta, siento que estoy creciendo, callar bocas lo veo diferente. Lo veo positivo, estoy creciendo, avanzando, disfrutando, viviendo las situaciones que la vida me da crecer”.

¿Te ilusiona un ascenso y enfrentar a hombres como Diego Reyes, Héctor Moreno, Andrés Guardado y Diego Lainez?

“Me emociona, pero consciente, me emociona poder jugar cada fin de semana, es una posibilidad, para eso estamos concentrados. Claro que me emociona, concentrados ahorita en lo que tenemos”