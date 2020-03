Ex compañero de Alexis Sánchez en Manchester United anunció que tiene coronavirus

Marouane Fellaini dio positivo en el examen para la detección del Covid-19. Es el primer futbolista de la Superliga china en contraer la enfermedad.

Marouane Fellaini anunció este domingo que se realizó el test de coronavirus y dio positivo. El belga de 32 años juega en Shandong Luneng y es el primer futbolista contagiado en la Superliga de .

"Queridos amigos, me realicé la prueba del coronavirus y el resultado de mi test es positivo. Agradezco a los hinchas, cuerpo médico y al club todos los cuidados y atenciones. Seguiré el tratamiento y espero retornar al juego tan pronto como sea posible. Por favor, mantenganse todos a salvo", escribió el ex compañero de Alexis Sánchez en en su cuenta de Instagram. Cabe recordar que ambos futbolistas coincidieron en Old Trafford durante dos temporadas.

En los últimos días, Fellaini viajó a , y las Islas Maldivas. Al regresar a China se sometió a un control rutinario y al dar positivo quedó en cuarentena en la ciudad de Jinan, aunque por el momento no presenta síntomas.