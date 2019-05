Evra: "Paul Pogba se irá del Manchester United este verano"

El ex de los Red Devils alimenta los rumores de la marcha de su compatriota al Real Madrid.

Paul Pogba "se irá" del este verano, afirma un ex de los Red Devils como es Patrice Evra, que alimenta los rumores de la salida de su compatriota al , donde Zinedine Zidane no oculta su predilección por el centrocampista.



El ex jugador francés cree que la situación de Pogba con la grada de Old Trafford está muy deteriorada y es lo que acabará provocando su marcha, presumiblemente para seguir con su carrera en el Santiago Bernabéu.



"Creo que se irá, porque necesitas sentir el amor cuando juegas en algún lugar, debes estar comprometido. Si Paul decide quedarse un año más y luego irse, o quedarse otros años, tal vez los aficionados lo querrán por su compromiso. No se trata de que yo proteja Paul, pero cuando hay problemas los aficionados matan a Paul", dijo a Sky Sports.