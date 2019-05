Evra: "Alexis Sánchez sólo vino al Manchester United por dinero"

El ex de los Red Devils se ha mostrado muy crítico con el chileno y su rendimiento en Old Trafford.

Patrice Evra no se muerde la lengua y ha sido muy crítico con el paso de Alexis Sánchez por el Manchester .“Algunos jugadores solo vienen por el dinero, no tengo miedo de decir eso. No tengo nada en contra de él, pero cuando vi el acuerdo, fue cuando pensé que la historia del Manchester United acababa de caer", comentó a Sky Sports.

"Se iba ir al , estaban ofreciendo menos dinero, pero iba a jugar mejor al fútbol que en el United. Lo siento, pero el City juega mejor al fútbol y Guardiola los hizo mejorar", añadía sobre cómo se fraguó la operación.

"Así que quiero saber, ¿cuál fue la verdadera razón para elegir a United? No me digas que amaba el Manchester United cuando era un niño. Fue el dinero o que quería ser el número uno, llevar el 7 y ser la estrella", sentencia el ex de los Red Devils.