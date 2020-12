Everton empató ante Burnley con un James Rodríguez intermitente

El colombiano fue bastante irregular en el empate a un gol frente al cuadro de Sean Dyche. Yerry Mina estuvo los 90 minutos.

Aunque Carlo Ancelotti busque alternativas, su no puede liberarse de esa dependencia de James Rodríguez. Y si el colombiano no está inspirado, parece que el club de no hila jugadas de peligro. Y ni hablar de la defensiva porque el 10 de la selección Tricolor no marca, entonces es estar, en parte, con uno menos.

Eso lo aprovechó , que por poco le gana a y que al final sumó un empate a un gol en un duelo en el que hizo más y en el que demostró ser mucho más. La cuenta se abrió gracias al remate de Robbie Brady apenas iniciando el duelo (minuto tres), imposible para Jordan Pickford.

Para fortuna de Ancelotti y en un instante de claridad de sus hombres, Dominic Calvert-Lewin empató todo antes de que terminara la primera parte y tras una de las pocas acciones colectivas.

James tuvo una sola opción con un remate que tomó comba, que parecía que iba adentro, pero que contuvo con un manotazo impresionante Nick Pope. De ahí en adelante, lo del número 19 fue bastante pobre y mientras él caminó la cancha, atrás, Yerry Mina defendió como un león su área. Y gracias a él y a la brillante actuación de Pickford, se habla ahora del punto de Everton y no de los tres de Burnley.

El portero visitante sacó un par de gran importancia y terminó siendo la figura en el epílogo de un encuentro en el que el local estuvo más cerca de quedarse con el triunfo. Pope también tuvo su momento. De hecho, atajó una pelota al final impresionante luego de una habilitación de James -de las pocas que tuvo- por debajo de las piernas de un rival.

El tiempo se terminó y por primera vez en la historia de la Premier League, Burnley y Everton empataron, pues hasta este sábado el historial tenía 12 éxitos de los de Liverpool y cinco del cuadro vinotinto.

Por ahora, Ancelotti y compañía siguen cediendo camino en una liga en la que los de punta suman y suman, y se alejan de a poco.