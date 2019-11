Eurocopa: Top 5 partidos imperdibles

La fase de clasificación a la Eurocopa 2020 termina en apenas seis días y, desde este jueves hasta el próximo martes, se deciden las últimas plazas.

Hay que recordar que, una vez finalizadas estas últimas jornadas clasificatorias, aun habrá una última posibilidad para algunas de las que no logren su pasaporte. ¿Cómo? A través de la Nations League. Si recordáis, la pasada edición del torneo, concretó el campeón final ( ), pero también dio forma a que ciertas selecciones ganaran sus respectivos grupos de cada Liga (había A, B, C y D separadas por su coeficiente UEFA). Pues bien, esos últimos Play-Off enfrentarán a los países que ganaron sus grupos en las diferentes Ligas y, formando cuatro fases finales (Semifinal y Final), se decidirá el Campeón de cada Liga.

Es decir, que cuando lleguemos al fin de esta fase de clasificación, habrá que observar con detalle la lista de los 35 países que no hayan logrado ese pase y conocer qué 16 de ellos, tendrán aun una última opción para las cuatro últimas plazas de repesca. Esos países ya se conocerán pero no se sabrá cuáles serán los enfrentamientos hasta el día 22 de noviembre, cuando se desarrolle el sorteo para disputar dichos encuentros clave el próximo mes de marzo (Semifinales el jueves 26 de marzo y Finales el 31 de marzo).

Pero para cuando esos duelos lleguen a nuestro calendario, ya se habrán dilucidado las dos últimas jornadas que afrontamos esta semana en la fase clasificatoria y que nos dejan, sobre todo, cinco lugares indispensables para poner ojo a cada detalle.

Rep.Checa – Kosovo (Jueves 14 / 20:45):

Incrustados en el grupo A y con ya clasificada en esta zona, resultará fundamental lo que pueda pasar en Praga entre la y Kosovo. Jaroslav Silhavy, el seleccionador checo, logró afianzarse en su cargo (puesto en duda) tras ganar a los ingleses en octubre y corregir errores de esta misma fase que le han llevado a no poder permitirse ni un frenazo más. Como buen conocedor de la plantilla del equipo de moda en el país, el Slavia de Praga que él mismo dirigió antes de aceptar el cargo nacional, ha aprovechado el momento estelar del líder checo y nada menos que 7 de sus jugadores han sido llamados a esta convocatoria. Lo peor, que Patrik Schick sigue lesionado y no podrá jugar. Debería ser suficiente para que el punto que tienen sobre los kosovares, les llevara al siguiente nivel, pero su rival juega con el honor y la opción de firmar la mayor hazaña de su corta historia, pues sería la primera vez que Kosovo logra una clasificación a un torneo de primer nivel. Sólo han perdido uno de sus últimos 18 partidos (ante Inglaterra), han dado un salto competitivo increíble y son una de las revelaciones con su peculiar seleccionador, Bernard Challandes, a la cabeza. Pese a todo, ya dejaron grata sensación en la Nations League, lo que les asegura una última opción clasificatoria de no ser capaces de lograr la heroica esta semana.

– (Jueves 14 / 18:00):

Líder de grupo (empatado con ) y a un pasito de la Fase Final de la (algo que no es tan habitual porque no estuvieron en 2004 ni 2012), Turquía vive un momento de enorme expectativa, porque es líder tras ganar Goal-Average a Francia. Y todo llegó casi de repente, sin imaginarlo y sin ser muy conscientes de ello pues surgió una camada extraordinaria de jugadores competitivos que encontraron acomodo en clubes europeos de buen nivel y que les hizo evolucionar casi a la vez para alegría común. Esta selección sólo ha recibido 3 goles en 8 partidos, lo que claramente nos hace mirar a su línea defensiva donde aparecen jugadores en evolución diaria como Soyuncu, Demiral, Celik o Kabak. Ellos son la clave porque incluso aportaron goles, siendo el ataque, sin un nueve al mismo nivel de progresión, su gran debe. Ya lo pagaron en Islandia, su única derrota en toda la fase, y será ante los islandeses precisamente ante quienes se jueguen todo. La igualdad del grupo deja, pese a todo, un camino muy sencillo a Francia (Moldavia y Albania) y no perdonará, por lo que los norteños lo tienen casi imposible. Deberían vencer en Estambul y esperar, además, que ese golpe haga que los otomanos no ganen en la última fecha en Andorra. Los Vikingos (donde Kolbein Sigthorsson viene de estar en un calabozo de tras una noche alocada) vienen de frenar esa alegría de hace unos años que invadió todo el planeta con sus grotescas historias de superación, pero aunque queden fuera, tendrán una posibilidad más a través de los últimos Play-Off de la Nations League (entrarían en esa pelea extrema, debido a su coeficiente).

Finlandia - Liechtenstein (Viernes 15 / 18:00):

Hace sólo unos meses, ni siquiera años o décadas, habría sido imposible imaginar que un partido de penúltima jornada de clasificación para la Eurocopa a disputar en Helsinki, sería fundamental e histórico. Pero tras el paso adelante absolutamente gigantesco de Finlandia, el sueño de estar en su primera Fase Final de un gran torneo, va a convertirse en realidad. Y, además, es prácticamente imposible que se les escape. Primero, porque debería perder ante una Liechtenstein que apenas sumó dos puntos hasta ahora. Y, segundo, porque incluso cayendo en una noche donde todo está preparado para la fiesta, tendría una oportunidad más días después (en Grecia) y, además, sólo si y Armenia ganan los dos partidos que le restan, le quitarían esa posibilidad. Siendo francos, la capital finesa (esta vez va a ser la sede pero hasta ahora rotaba en otras ciudades del país) va a vivir la noche más importante de a historia de su fútbol. La convocatoria ha repetido prácticamente todos los mismos nombres a lo largo de la fase clasificatoria pues el seleccionador Markku Kanerva (antes en la U21), confió en un bloque muy sólido y casi intocable donde sólo faltará el delantero Pohjanpalo (Leverkusen), pero donde se hicieron muy fuertes el icono nacional actual, Pukki (Norwich), el portero Hrádecký (Leverkusen), el todo-campista Sparv (Midtjylland) y el llegador Jensen ( ). Finlandia será el lugar para estar este viernes.

Rumania – Suecia (Viernes 15 / 20:45):

Se jugará a la misma hora que el partido de , aunque en Bucarest y con todo un país buscando la hombrada de recuperar el sentimiento nacional rumano en la élite de un fútbol europeo al que intenta agarrarse como sea. Rumania asumió el golpe de sus mejores años 90 y le costó ser capaz de reaccionar ante él, algo que le hirió casi de muerte, minimizando su impacto hasta dejarlo en un rol muy terciario del que, desde la legada de Cosmin Contra como seleccionador hace más de un año, han luchado por salir con mayor sensación de optimismo. Basados en la generación de juventud que tan buena imagen dejó en el pasado Euro U21 (Puscas, Radu, Hagi, Nedelcearu…), Rumania tiene aun una posibilidad de meterse en la . Necesita, eso sí, una heroica porque su calendario es difícil (Suecia y España), aunque depende de sí misma. Lo primero, vencer a una Suecia siempre solvente, capacitada para dar siempre más nivel del que uno espera y que juega comúnmente en el alambre, del que suele salir muy bien parado. Los escandinavos, que esta semana han conocido el anuncio de retirada de la selección tras la Eurocopa, de Marcus Berg, tienen un punto más y, teniendo en cuenta que juegan la última jornada de la próxima semana en casa ante Islas Feroe, está claro que esos puntos los tendrán en su casillero mientras los rumanos visiten . ¡Qué tarea! Incluso en el caso más que probable que no sea posible la clasificación rumana por esta vía, a los de Contra les quedará una última baza que tampoco es sencilla, la de poder estar en los Play-Off de la Nations League del próximo marzo que, teniendo en cuenta los coeficientes actuales, sólo se le proporcionaría si se clasifica en el Grupo A la República Checa (y no Kosovo, como antes hemos explicado en su duelo).

– Eslovaquia (Sábado 16 / 20:45):

Seguramente en el contexto más apretado de todos los grupos de clasificación a la Euro 2020, pocos imaginaban pese a todo que el Sub-Campeón del mundo, la Croacia de Zlatko Dalic, aún estaría sufriendo por conseguir su pase definitivo. Hay que tener en cuenta que, mientras para el resto quedará aun una jornada más, los balcánicos ya terminará su ronda de partidos este sábado, por lo que los dos puntos que tienen sobre Hungría (que podría incluso acabar de líder o no clasificarse aun) y, sobre todo, os cuatro puntos que tienen sobre su rival, Eslovaquia, pueden llegar a no ser suficientes. Los de Pavel Hapal ganarían su último partido en casa ante Azerbaijan si te estás jugando todo, pero puede que no sea suficiente, por lo que tendrían que ganar en Rijeka, aunque siendo sensatos, aun les quedaría la bala del Play-Off Final de Nations League (pero viendo quienes serían sus rivales y que son dos partidos sin margen de error, quizás incluso sea más complicado). Croacia ha perdido a Rakitic, Lovren, Vida y Mitrovic, por lo que se esperan novedades croatas, algo que pueden aprovechar aquellos que están en segunda línea pero vienen haciendo una gran temporada, como Ćaleta-Car, Rog, Pasalic u Orsic.