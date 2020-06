Eto'o considera que a México "le ha faltado ambición" en los Mundiales

El camerunés considera que el Tri tiene la calidad individual para trascender, pero necesita que los jugadores crean en sí mismos.

Samuel Eto'o analizó la situación de la Selección mexicana y los problemas que ha tenido para llegar al quinto partido del Mundial. El camerunés considera que el Tri cuenta con jugadores de mucha calidad, pero sostiene que al equipo le ha faltado ambición para dar ese salto que tanto se le ha resistido.

"Si tú no ganas, siempre te falta algo. Y es creer. No es solo para , es para todas las selecciones. Tiene los jugadores, el entrenador, la afició y el dinero para prepararse. Entonces, ¿qué le falta? La ambición. Y eso lo tienes o simplemente no lo tienes", dijo el ex delantero al diario El Universal.

"A veces, la diferencia entre un buen jugador y un gran jugador, es que este último cree que con su calidad puede cambiar el partido en cualquier momento. Deseo francamente ver a México en lo más alto del podio en un Mundial", agregó el ex goleador del , ahora embajador del Mundial Qatar 2022.

Vale destacar que Eto'o tuvo la oportunidad de enfrentarse a la Selección mexicana, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo A del Mundial 2014. En dicho compromiso, el Tri, dirigido por Miguel Herrera, se impuso por la mínima de las diferencias con un gol de Oribe Peralta.