Samuel Eto'o: "Mourinho me convenció para fichar por el Inter con una foto y un mensaje"

El delantero camerunés explica la insólita forma en la que el técnico le llevó a Italia

Samuel Eto'o es uno de los mejores delanteros de la historia moderna del fútbol y además puede presumir de ser el único en lograr dos tripletes de forma consecutiva, con el en la temporada 2008/09 ,y con el en la 2009/10.

¿Cuándo vuelve La Liga tras el coronavirus en España?

"Fue muy diferente: el Inter había estado esperando la Champions durante 45 años: llegar a un sitio tan especial y hambriento y ganarla inmediatamente parecía una tarea única, un sueño", comentó en La Gazzetta sobre el hito logrado en Milán. "Mi discurso en la final no fue muy largo. No se juega una final, la ganas. O morimos en el campo y llevamos la copa a Milán, o morimos porque no volvemos a Milán. Regresemos y llevémonos esa Copa".

Llegar al Inter no entraba en su planes inicialmente, pero Eto'o confiesa que Materazzi y Mourinho lograron algo casi imposible de una peculiar forma: "Mourinho me envió una foto de la camiseta del Inter con el número 9 y me dijo: Es tuyo: te está esperando".

El artículo sigue a continuación

"En cuanto a Materazzi, así es como se convirtió en mi hermano. La historia de su mensaje de texto es conocida: un tal Materazzi me escribe "Si vienes al Inter, ganaremos todo", no tengo ese número en la agenda y le pregunto a Albertini: "¿Es suyo?". Era suyo.Algo así nunca me había pasado en toda mi carrera y ese mensaje tuvo un gran peso en mi elección. Ya estaba hablando con varios clubes, pero ese mensaje de Materazzi ralentizó cualquier otra negociación en curso. Sentí que el Inter era el camino correcto".

Así se desinfecta el vestuario del Barcelona

Preguntado por el eterno debate entre Mourinho y Guardiola, el africano tan solo tiene claro en qué sí se parecen: "El único punto común que tienen estos dos entrenadores es el deseo de ganar. Son personalidades completamente diferentes y con una visión diferente del fútbol, pero solo quieren ganar".