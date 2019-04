Eto'o: "Fui yo el que hizo ganar al Barça, no Messi, y Guardiola me pidió perdón"

Samuel Eto'o, ex delantero camerunés del , aseguró en una entrevista concedida a Bein Sports que Pep Guardiola "no entendió al equipo" azulgrana, pese a haber vivido "toda su vida" en la Ciudad Condal.

"Pep ha vivido toda su vida en Barcelona, pero durante los años que pasé en Barcelona, él no entendió a la plantilla. Él no vivió la vida de nuestro grupo", señaló el actual jugador del QSL El Sports Club.

"Le dije a Guardiola: 'Te disculparás conmigo, porque soy yo el que hará que el Barcelona gane, no Messi'. Fui yo el que hizo ganar al Barça y Pep me pidió perdón", reveló el atacante africano. "Era la situación en aquel entonces. Messi vendría más tarde, pero puedes preguntarle a Xavi, Iniesta y a otros, que esa fue mi era", agregó.

Antes de tener breves pasos por el , y , el camerunés llegó al en 2000 y brilló con los baleares hasta que el Barcelona lo fichó en 2004 a cambio de 24 millones de euros. Fue culé durante cinco temporadas, hasta 2009, marcando 129 goles y dando 35 asistencias en 199 partidos, yéndose con una media goleadora de 0.65 dianas por encuentro.

Al mismo tiempo, Eto'o recordó su salida del Camp Nou diciendo que "mi abogado en ese momento me dijo que el club me había puesto a la venta en el mercado. Le pregunté si eso era real y me dijo que sí, que fue a petición de Guardiola".

El también ex punta del considera, además, que su traspaso al Inter fue el "mejor acuerdo en la historia del fútbol. Está claro, ese movimiento y la oportunidad que Pep me dio ha pasado a la historia porque me permitió ser una parte aún más importante de la historia del fútbol al ir al Inter".