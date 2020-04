Estudiantes está cerca de sumar a otro subcampeón del mundo

José María Basanta expresó su deseo de retornar al fútbol argentino y hacerlo en el Pincha, donde se formó y ya están Mascherano y Rojo.

José María Basanta fue uno de los jugadores que Alejandro Sabella llevó de forma sorpresiva a la Copa del Mundo 2014 y era blanco de bromas hasta que llamó la atención de todos en el choque ante de cuartos de final, en el que fue titular y se encargó de anular nada menos que a Eden Hazard. Y después de una larga carrera en el fúbol de , anunció su deseo de volver al fútbol argentino y específicamente a Estudiantes, club donde se formó.

En el Pincha lo esperan otros dos compañeros de aquel histórico equipo dirigido por Pachorra, siempre cercano al club más allá de no cumplir tareas específicas: Javier Mascherano y Marcos Rojo. "Hace 10 años que estoy en México, me tocó conseguir objetivos importantes con el y eso me pone muy contento. Pero la decisión familiar es volver a la ", advirtió el defensor en el programa Cielosports, de FM Cielo en La Plata.

Y agregó que "sería algo muy bueno terminar mi carrera en Estudiantes. En su momento pensé en cerrarla en Monterrey, pero hoy me siento bien y si en junio me sucede lo mismo, veré si está esa oportunidad. Si me abren las puertas para jugar ahí bienvenido sea, porque arranqué en ese club y con Verón tengo una buena relación".

Basanta llegó al León junto a su primo Mariano Pavone y debutó en el 2004, estuvo un año en la temporada 2006-07 en y volvió para jugar otro año en Estudiantes. De ahí marchó a Monterrey y pasó durante una campaña, la posterior a 2014, por . En lo que va del 2020 jugó cuatro partidos en Rayados, hasta la suspensión por el coronavirus.