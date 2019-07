Esteban Pavez en su partida a Emiratos Árabes: “Debo velar por mi futuro”

El ahora ex volante de Colo Colo emprendió rumbo hacia Medio Oriente para sumarse a las filas del Al-Nasr.

Esta jornada se materializó la partida de Esteban Pavez de . Y es que el ahora ex volante del Cacique emprendió rumbo hacia los para sumarse a la disciplina del Al-Nasr, el equipo más tradicional del Medio Oriente y que contó entre sus filas con Luis Jiménez.

En su despedida, el mediocampista -que conversó con los medios de prensa que lo esperaban en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez- lamentó dejar la escuadra de Mario Salas aclarando que deja Macul porque debe “velar por mi futuro” y aseveró que: "por un tema de mi edad, que ya tengo 29 años, fue algo muy positivo poder partir a vivir una nueva experiencia en el extranjero. Me da una pena grande dejar Colo Colo porque es el club que amo, pero debo velar por mi futuro", comentó.

Respecto al arribo a su nueva escuadra, a cambio de US 2.1 millones, el futbolista cree que esto no le jugará en contra pensando en las próximas nóminas de la Selección chilena rumbo a 2022. “Estar en una liga menos competitiva no me aleja de posibles futuras nóminas”, matizó el futbolista que participó de la última con La Roja.

"Eso se me pasó mucho por la cabeza, pero creo que si hubiera tenido 23 ó 24 años no habría tomado la decisión. Obviamente que uno siempre quiere estar en la Selección y es una meta que ya pude cumplir", añadió.

Y en la misma línea, argumentó que "tendré que ver cómo paso el tiempo allá en lo futbolístico y físico porque volver a Colo Colo siempre será mi prioridad, así que espero mantener un buen nivel para que se dé".

Finalmente, destacó al Comandante como uno de los responsables de este nuevo paso en su carrera. “Me ayudó mucho a llegar al momento en que estoy y me voy feliz por eso”, cerró.