Esteban Paredes: "Regalamos el primer tiempo, no jugamos a nada"

El análisis de una nueva derrota en Colo Colo incluye autocrítica y tanto el plantel como el director técnico asumen culpas. Nadie piensa renunciar.

se llevó varios golpes en el regreso al fútbol. Perdió contra la , que dejó de ser colista, y le arrebató el segundo lugar que acredita el paso directo a la próxima . En el Cacique asumen la crisis de resultados y el capitán Esteban Paredes no tiene duda alguna de que las cosas no se están haciendo bien. El jefe de la banca técnica, Mario Salas, intentó explicar el paupérrimo momento más bien apelando a nunca abandonar la lucha.

El Tanque fue duro, reseñó que "es lamentable, regalamos el primer tiempo, no jugamos a nada, no tuvimos la capacidad necesaria para llegar al arco contrario, no pudimos rematar una vez, de nuevo estamos perdiendo las marcas, no estamos concentrados, de nuevo nos hacen un gol rápido. Tenemos que esperar que nos hagan un gol para jugar y es lamentable, es culpa de nosotros, somos los que decidimos en la cancha. Mario nos da las armas necesarias, pero tocamos fondo en el primer tiempo, no podemos jugar así. Nos fuimos con todo, logramos la igualdad, pero de nuevo por errores nos hacen el segundo y el tercero".

"No estamos concentrados, ese es el problema. No nos pueden hacer un gol a los dos minutos, tenemos que ser más responsables y no lo estamos siendo. Más allá de que se entrene bien, no podemos trabajar de una manera y jugar de otra. Recibimos bien el mensaje y no lo hacemos en la cancha", agregó el 7 en esa línea.

"Es lamentable. Llevo muchos años en el club y siempre cuando pasa esto piden la salida del técnico que es lo más fácil, pero la responsabilidad es de nosotros, nosotros somos los que jugamos, los que resolvemos en la cancha, debemos meter, luchar, sentir lo que es Colo Colo y es lamentable lo que sucedió hoy", culminó sobre las críticas del hincha para con Salas.

El Comandante arrancó justificando a la gente que sigue al club, para no tirárselos a todos encima. Dijo que "entiendo al hincha. El público tiene razón por lo que está pasando en el campo de juego. Pero yo no me puedo detener a pensar en eso. Acepto las críticas, pero mi análisis es mucho más profundo y analítico que el de ustedes. Y no le hemos encontrado la vuelta a esto, debemos seguir trabajando. Se acepta lo que diga el hincha".

Al respecto de su continuidad, comentó que “será tema a evaluar cuando termine el campeonato. Estoy claro del terreno en el que piso, sé que quedamos terceros, sé que podemos cuartos, que no es lo mejor, pero sigo teniendo mucha confianza por lo que viene. Tengo que estar más convencido que nunca y estoy más convencido que nunca que esta es la forma y debemos hacer las cosas mejor. Esto no me hace temblar ni tambalear en mis convicciones, vamos a seguir. Más claros, más reflexivos, más inteligentes. Empeño le vamos a poner. Más allá del mensaje es cómo el equipo plasma el juego en el campo de juego. No estamos jugando como nos gustaría pero tenemos fe de que esto va a cambiar".

"El balance pasa por el primer tiempo que fue muy bajo, donde nuevamente nos vuelven a hacer un gol en los primeros minutos y de táctica fija. Eso muestra los niveles de desconcentración, situaciones que se vienen repitiendo. El equipo no reacciona futbolísticamente frente a eso. Sin que la U. de Conce nos genere mucho, nosotros tampoco lo hicimos", explicó al momento de justificar la inapelable caída por 3-1 ante el que entraba a la cancha del Ester Roa como único colista.

"Tengo claro que no fue un buen partido, tengo claro lo que siente el hincha, tengo claro que el análisis no es bueno, pero estamos más fuertes que nunca y vamos a luchar por cambiar el destino futbolístico de este equipo", manifestó Salas.

"Aquí lo que vale es seguir luchando, hay un tema colectivo e individual. De ambas cosas soy responsable como director técnico. En mí cabe la responsabilidad de mostrar una forma", culminó.

Colo Colo vuelve a jugar el 29 de septiembre contra, precisamente, Audax en una verdadera lucha por el vicecampeonato cuando el torneo local ya alcanzará la jornada 22. Queda bastante tiempo para prepararlo y, en fiestas patrias, vendrá un parate que podría ayudar a recomponer un equipo que se cae a pedazos en la competición.