Esteban Paredes, el verdugo de Johnny Herrera

El atacante y capitán de Colo Colo le lleva marcado 16 goles al arquero de Universidad de Chile. Este sábado, podría agrandar su leyenda.

Johnny Herrera debería temblar cada vez que ve de cerca a Esteban Paredes. No es para menos, si se repasan las estadísticas entre los hombres que sueñan en azul y en blanco: el delantero y capitán del Cacique ya le convirtió 16 goles con tres camisetas diferentes, 12 de ellos en el Superclásico.

En la edición 183 del derbi ante Universidad de , el goleador de la escuadra de Macul anotó un doblete en el Estadio Nacional. La U comenzó mejor y se puso en ventaja en el minuto 5 por intermedio de Mauricio Pinilla, pero a los 33' el veterano artillero empató para los albos con un golazo y él mismo volcó la cuenta a favor de su equipo con otra diana en los 49'.

Ese día, el Tanque terminó una mala racha de 498 minutos sin anotar goles. Fueron siete partidos de sequía, desde el 17 de febrero de 2018, cuando le marcó a (1-2). Quedó en blanco en blanco ante , , , Bolívar, , Delfín y San Luis.

Con esas dos dianas, se transformó en el segundo en la clasificación histórica de goleadores en estos partidos, superando a Leonel Sánchez, una leyenda del conjunto universitario, y a dos de otro azul, Carlos Campos, que lidera la tabla con 16 goles convertidos a .

Johnny Herrera: "Podemos ganar este clásico ante Colo Colo"

Así, el capitán del elenco Popular, con la camiseta alba, le lleva marcados doce tantos al capitán azul. De hecho, una de sus conquistas la tiene tatuada en su hombro (la que le hizo en el Apertura 2012) y esta fue la respuesta del oriundo de Angol: “No me gustan mucho los tatuajes, pero si algún día me tatúo algo serían los campeonatos… Claro que tampoco lo haría porque me faltaría piel”.

Con Santiago Morning, Paredes ya había vencido su valla en tres ocasiones. También le marcó un gol defendiendo los colores de .

Cabe destacar que el Tanque es el futbolista que más veces superó a Herrera. Le siguen Roberto Gutiérrez, con nueve conquistas, y Gabriel Vargas y Carlos Muñoz, con ocho. Este sábado, en el Estadio Nacional, tendrá una nueva oportunidad para hacer aún más grande su leyenda, superar su récord en torneos de Primera División y continuar la paternidad alba que pesa sobre los azules .

Vale consignar que el meta de los universitarios es el futbolista con mayor rodaje en el derbi del fútbol chileno: ha jugado 24 veces ante el Cacique defendiendo los colores de la U, en los que registra 7 victorias, 5 empates y 12 caídas. Ha recibido 30 goles.

Su historia profesional nació justamente en un tradicional choque entre albos y azules. Fue en la Copa Ciudad de 1999, cuando Herrera tuvo que reemplazar a Sergio Vargas, quien salió expulsado. Ese día, el exatacante Manuel Neira se anotó como el primero en marcarle al golero laico. Y en el último enfrentamiento entre ambos no pudo hacer nada para evitar la caída en el Estadio Monumental. Fue 1-0 con gol de Juan Manuel Insaurralde.