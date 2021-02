"Este club tiene unas raíces muy fuertes" - Taeyo habla de su amor por el FC Tokyo

New Balance

New Balance

Con el lanzamiento de sus nuevas equipaciones, New Balance nos acerca como viven los aficionados de la capital de Japón la pasión por su equipo.

El F.C Tokyo se ha asociado con New Balance para lanzar la campaña "You Are Tokyo" para unir a los aficionados al fútbol japonés en la capital.

La campaña tiene lugar en el marco del lanzamiento de las nuevas equipaciones de local y visitante del club para 2021 y ha descubierto seguidores apasionados en toda la capital.

Y Taeyo, uno de los raperos jóvenes más destacados de Japón en este momento, ciertamente comparte esa pasión.

“Este club tiene unas raíces muy fuertes. Los aficionados del FC Tokio deberían estar muy orgullosos de su club ”, dice.

“La afición es única, con sus cánticos en las gradas. Tienen un carácyer especial. Este es un club del que definitivamente va a ser más seguido ahora. Es raro en el fútbol mundial que un club de una capital esté haciendo historia de forma reciente. Quiero que más gente comience a seguirlos ahora".

Taeyo ha estado siguiendo al club durante casi 20 años, después de enamorarse del club una tarde en un viaje que inicialmente había hecho para ver al delantero del equipo rival.

“Era 2002 y estaba en mi primer o segundo año de escuela. Fui al estadio de Tokio por primera vez para ver un partido contra el Jubilo-Iwata. El delantero del Iwata, Naohiro Takahara, acababa de regresar de Boca Junors en Argentina y quería verlo.

"Había ido a ver a Takahara pero, después del partido, pensé:" El FC Tokio es un club realmente interesante ". Desde entonces, me enganché e iba a los partidos con mis padres".

El FC Tokio se está consolidando como uno de los clubes a seguir en Japón tras su reciente éxito, incluida una victoria en la Copa Levin el año pasado.

“Fue emotivo", dice Taeyo. "Sentí que realmente podíamos despegar a partir de ahí".

Después de haberse ganado cierta reputación para algunos de los seguidores más apasionados de Japón, el FC Tokio está creciendo al mismo tiempo que se está forjando una reputación como uno de los clubes más modernos del país con el lanzamiento de sus uniformes para 2021 de la mano de New Balance.

"Creo que las camisetas son realmente geniales ahora", insiste Taeyo. “Me gustaría ver a más aficionados usarlas fuera del estadio en lugar de solo para esas ocasiones especiales en los días de partido"

“Las camisetas de mi club son realmente especiales. Es genial ver a los aficionados de los clubes locales de la J-League usar la camiseta del club de su ciudad natal".

Las equipaciones de local y visitante de New Balance del F.C. Tokyo para 2021 ya están disponibles