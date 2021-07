Estas son las amortizaciones que lastran el límite salarial del Barça 2021-22

Para la temporada 2021-22 la cifra asciende a casi 150 millones, que sumados a los sueldos de la primera plantilla no dejan margen para inscribir

LaLiga hizo públicos los límites salariales de los clubes de Primera y Segunda División a principios del mes de marzo. En ese límite, tras la debacle de ingresos por la crisis provocada por la pandemia, clubes como el Barcelona o el Atlético de Madrid vieron reducido su tope de gasto en las plantillas profesionales de manera considerable. El Barça rebajó el límite de 383 millones a 347, mientras que el Atleti pasó de 253 a 217 millones. El Real Madrid, por su parte, no solamente no lo redujo, sino que lo pudo ampliar en 5 millones de euros al no haber contraído pérdidas en el cierre económico de la temporada anterior.

Pero el Barça es un caso especial. Así como el Atleti no tiene unos sueldos que le perjudiquen, el conjunto catalán soporta una masa salarial que le ahoga sin cesar. Antes de la pandemia, los sueldos del Barcelona ya se encontraban por encima de las recomendaciones de LaLiga y la UEFA y se comían casi el 70% de los ingresos totales de la entidad. Con la explosión del Covid-19, la facturación de los clubes de élite como el blaugrana se vieron reducidos prácticamente en un 30%, con lo cuál los sueldos profesionales empezaron a castigarle severamente. La junta gestora que administró el club después de la dimisión de Bartomeu y antes de la proclamación de Laporta consiguió negociar un diferimento salarial para evitar tener que abonar todas las cantidades de golpe sin dinero en la caja, pero este gesto solo permitió destensar momentáneamente la tesorería del club.

Con la caída de los ingresos, LaLiga y el Barcelona acordaron rebajar el límite salarial hasta los 347 millones de euros por temporada. ¿Qué significa eso? Que el Barça no se puede gastar más de 347 millones entre los salarios fijos y variables de los futbolistas del primer y segundo equipo, sueldos del staff técnico, primas a los jugadores, pagos a la Seguridad Social, gastos de fichaje y amortizaciones. Los dos últimos puntos es importante aclararlos. Gastos de fichaje no significa el precio acordado con el club de compra, sino todos los gastos que rodean ese acuerdo, como los derechos de formación o las comisiones a los agentes e intermediarios. En el caso de las amortizaciones, esta cifra se calcula dividiendo el precio fijado por un traspaso por los años de contrato firmados. Es decir, si Antoine Griezmann costó al Barça 135 millones de euros y firmó por cinco temporadas, la amortización que tiene que asumir el club blaugrana cada temporada es de 27 millones de euros (27 x 5 = 135).

Y es en este punto donde el Barcelona tiene un grave problema. Los fichajes de las últimas temporadas han sido tan elevados que las amortizaciones, en estos momentos, lastran las opciones del club de construir una nueva plantilla de cara a la próxima temporada. De cara a esta próxima temporada, la 2021-22, el total de amortizaciones que deberá asumir el Barça es de casi 150 millones de euros sin contar variables. Solamente con Pjanic (15), De Jong (17,2), Coutinho (20), Dembélé (24) y Griezmann (27) la entidad blaugrana ya acumula más de 100 millones de euros en amortizaciones para este nuevo curso. Y estos se deben unir a Neto (8,7), Lenglet (7,2), Trincao (6,2), Dest (4,2), Braithwaite (3,6), Junior Firpo (3,6), Emerson Royal (3), Pedri (2,5) y Araujo (1,4), más los variables de cada fichaje, que también se incorporan a medida que se van abonando. Un caso aparte es el de Matheu Fernandes. La amortización de esta temporada era de 1,4 millones, pero la carta de libertad impuesta al jugador obliga al club a imputarse toda la amortización pendiente a gasto fijo, con lo cuál los 4,2 millones que quedaban por amortizar del centrocampista brasileño van directamente a pérdidas.

El resto de futbolistas, ya sea por haber cumplido su primer contrato, por ser fichajes a coste cero o por haberse formado en las categorías inferiores, no tienen a día de hoy ninguna amortización pendiente. Son Ter Stegen, Piqué, Sergio Busquets, Messi, Riqui Puig, Jordi Alba, Sergi Roberto, Ansu Fati, Umtiti, el 'Kun' Agüero, Eric Garcia y Memphis Depay.

Las amortizaciones, al detalle

Jugador Contrato Amortización pendiente Amortización 2021-22 Marc-André ter Stegen 2025 0 0 Neto Murara 2023 17,5 8,75 Sergiño Dest 2025 16 4,2 Gerard Piqué 2024 0 0 Óscar Mingueza 2023 0 0 Ronald Araujo 2023 2,8 1,4 Clément Lenglet 2026 14,4 7,2 Samuel Umtiti 2023 0 0 Eric Garcia 2026 0 0 Emerson Royal 2024 9 3 Jordi Alba 2024 0 0 Junior Firpo 2024 10,8 3,6 Sergio Busquets 2023 0 0 Miralem Pjanic 2024 45 15 Riqui Puig 2023 0 0 Pedri González 2022 2,5 2,5 Sergi Roberto 2022 0 0 Frenkie de Jong 2026 51,6 17,2 Carles Aleñá 2022 0 0 Philippe Coutinho 2023 40 20 Antoine Griezmann 2024 81 27 Martin Braithwaite 2024 10,8 3,6 Lionel Messi - 0 0 Ousmane Dembélé 2022 24 24 Francisco Trincao 2025 24,8 6,2 Ansu Fati 2022 0 0 'Kun' Agüero 2023 0 0 Memphis Depay 2023 0 0 TOTAL 350,2M€ 143,65M€

Supera el límite marcado por LaLiga

Si a los más 150 millones de euros en amortizaciones le sumamos únicamente la plantilla del primer equipo (unos 230 millones netos con los nuevos fichajes), sin contar staff técnico, ni filial, ni comisiones ni pagos a la Seguridad Social, el Barça ya tiene unas obligaciones que rozan los 400 millones. Esa cifra supera en más de 50 millones el límite salarial marcado por LaLiga en marzo, que esta temporada incluso será inferior por la caída de los ingresos y por no haber conseguido, todavía, rebajar los salarios de los futbolistas que cobran más. De ahí que el club catalán no pueda inscribir, por ahora, a ningún fichaje y esté dilatando la firma del nuevo contrato de Messi buscando soluciones desesperadamente.

El argentino no puede renovar porque Javier Tebas no aceptará que el Barcelona supere el tope. Y no va a hacer excepciones: "No podemos hacer una norma para Messi o para Haaland. Las normas son las que son. Los actuales gestores lo saben perfectamente y no se van a cambiar. Las normas se tienen que cumplir, no las vamos a cambiar. No vamos a hacer una norma ‘ad hoc’ para Messi".