Estadio Old Trafford de Manchester United: capacidad, historia, socios y todo lo que hay que saber

El Barcelona jugará este miércoles en uno de los estadios más emblemáticos de Europa.

No cabe duda de que el de Old Trafford uno de los estadios más emblemáticos de Europa y del mundo, una plaza que ha visto a los mejores clubes del fútbol mundial, los mejores jugadores de la historia y partidos absolutamente inolvidables. Allí buscará el , este miércoles, encaminar su pase a las semifinales de la Champions League. En ese sentido, Goal recoge en este artículo todo lo que debes saber sobre el coliseo de los Red Devils, uno de los más especiales del continente.

DÓNDE ESTÁ Y QUÉ CAPACIDAD TIENE

Old Trafford es un estadio ubicado en Old Trafford, Gran Mánchester, en la región noroeste de . Está a aproximadamente 800 metros (0.5 millas) de Old Trafford Cricket Ground y la parada de tranvía adyacente.

Actualmente, cuenta con una capacidad para 74.944 espectadores, lo que lo convierte en el estadio de fútbol de clubes más grande (y el segundo estadio de fútbol más grande en general, después del Wembley Stadium) en el Reino Unido, y el undécimo más grande de Europa.​

El terreno de juego mide aproximadamente 105 metros (115 yardas) de largo por 68 metros (74 yardas) de ancho, con unos pocos metros de escorrentía a cada lado. Está rodeado por cuatro stands cubiertos con asientos en su totalidad, oficialmente conocidos como Sir Alex Ferguson Stand (Norte), Este, Sir Bobby Charlton Stand (Sur) y Stretford End (Oeste). Cada stand tiene al menos dos niveles,5 con la excepción del Sir Bobby Charlton Stand, que solo tiene un nivel debido a restricciones de construcción.

SOCIOS

El Manchester United cuenta actualmente con 151.000 socios, una cifra que lo convierte en el tercer club con más afiliados del mundo, sólo por detrás del de y el FC Barcelona.

HISTORIA

"El teatro de los sueños", como le apodó el legendario Sir Bobby Charlton,​ Old Trafford es la casa del Manchester United desde 1910, aunque desde 1941 hasta 1949 el club compartió el Maine Road con sus vecinos del .

Old Trafford sufrió varias expansiones en los años 90 y 2000, incluyendo la adición de niveles a las gradas Norte, Oeste y Este, casi devolviendo el estadio a su capacidad original de 80.000 personas.

La asistencia récord del estadio se registró en 1939, cuando 76,962 espectadores vieron la semifinal de la entre Wolverhampton Wanderers y Grimsby Town. Sin embargo, esto fue antes de que el campo se convirtiera en un estadio para todo tipo de personas, lo que permitió que mucha más gente entrara. Así, el récord de asistencia de Old Trafford como estadio totalmente con silleteria actualmente es de 76,098, establecido en un juego de la Premier League entre el Manchester United y el , en 2007.

FINALES DE CHAMPIONS Y DE JUEGOS OLÍMPICOS

El estadio ha sido anfitrión de semifinales de la FA Cup, partidos de la Selección de Inglaterra, partidos en la Copa del Mundo de 1966, 1996 y la Final de la Liga de Campeones de 2003 ( -Milan), así como la Gran Final de la Superliga de la liga de rugby y la final de dos Copas del Mundo de la Liga de Rugby. También organizó partidos de fútbol en los de 2012, incluido el fútbol internacional femenino por primera vez en su historia.

Además de eventos deportivos, se han realizado varios conciertos musicales en Old Trafford, con grandes nombres como Bon Jovi, Genesis, Bruce Springsteen, Status Quo, Rod Stewart o Simply Red.