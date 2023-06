¿Está Harry Kane destinado a quedarse en los Spurs? El astro inglés se queda sin opciones de traspaso mientras el Manchester United y el Real Madrid miran hacia otro lado

El capitán de los Three Lions' es uno de los goleadores del fútbol mundial, pero podría tener trabas para conseguir un club a la altura de su talento.

La selección inglesa del Manchester City se presentó la semana pasada con un aspecto algo desmejorado, pero con tres títulos más a sus espaldas. Harry Kane llegó con discos de vinilo conmemorativos hechos a medida para todos sus compañeros de equipo, para agradecerles el papel que habían desempeñado para que él se convirtiera en el máximo goleador de todos los tiempos de los Three Lions'.

Es un buen resumen de la situación actual de Kane. En los dos años transcurridos desde que Daniel Levy se negó a vender al delantero al City, el equipo de Pep Guardiola ha seguido sumando trofeos a su impresionante palmarés. Sin embargo, Kane tampoco se ha rendido. Sigue sin ganar trofeos, pero su reputación como uno de los mejores delanteros centro del mundo sólo se ha visto reforzada por el hecho de que ha seguido marcando libremente para su club y su selección, con sus proezas en el Tottenham especialmente impresionantes.

Al fin y al cabo, Erling Haaland ganó la Bota de Oro de la Premier League, el título de Jugador de la Temporada y el de Jugador Joven de la Temporada tras marcar la cifra récord de 36 goles en su temporada de debut en Inglaterra, un logro innegablemente sobresaliente. Sin embargo, ¿fue realmente una hazaña goleadora más meritoria que la de Kane, autor de 30 goles para un equipo de los Spurs terriblemente irregular, que terminó octavo en la tabla habiendo perdido 14 de sus 38 partidos?

Es difícil no preguntarse si Haaland habría disfrutado de una campaña tan prolífica en el norte de Londres, y si Kane habría encajado incluso mejor en la delantera del City que el número 9 noruego. Nunca lo sabremos, por supuesto, y lo que ahora preocupa a Kane -y a cualquiera que aprecie a los delanteros de calidad- es que quizá nunca tenga la oportunidad de alinearse en un equipo realmente digno de su talento.

Está claro que Kane sigue siendo uno de los mejores atacantes del fútbol mundial, pero los últimos acontecimientos en el mercado de fichajes parecen haber reducido considerablemente las opciones que dispone este verano...

Getty

Manchester United

Mientras Kane marcaba dos goles y creaba otro en la goleada de Inglaterra a Macedonia del Norte el lunes por la noche, muchos aficionados del United no pudieron evitar admitir en línea que estarían encantados de verlo pavonearse en Old Trafford semanalmente la próxima temporada. Sin embargo, ya no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra, y más o menos por la misma razón por la que Kane no logró forzar su traslado a Manchester en 2021.

Levy sigue mandando en los Spurs, lo que, seamos sinceros, también es una gran fuente de frustración para los aficionados del club, que han visto cómo su equipo retrocedía desde que alcanzó la final de la Liga de Campeones hace cuatro años por una combinación de parsimonia del presidente y malas decisiones. El resultado neto es que, mientras los goles siguen fluyendo para Kane, su sequía de trofeos no muestra signos de terminar pronto.

El United, por supuesto, tiene sus propios problemas en la junta directiva, pero al menos ha mostrado signos reales de promesa y progreso bajo el nuevo entrenador Erik ten Hag, quien supuestamente veía a Kane como el delantero perfecto para liderar su ataque en 2023-22. Sin embargo, al parecer el United ya ha renunciado a fichar a la estrella inglesa porque no se cree capaz de alcanzar el precio que pide Levy.

Las cosas podrían cambiar si un nuevo propietario llega a Old Trafford este verano, pero ahora se entiende que la venta del club por parte de la familia Glazer podría no concluirse hasta la próxima temporada, si es que llega a producirse. Así pues, aunque se cree que Kane prefiere fichar por el United antes que por cualquier otro club, la operación parece muerta en el agua, y el club busca ahora alternativas más jóvenes y asequibles.

Getty

Real Madrid

La historia "Kane-Madrid" ha sido una auténtica montaña rusa en las últimas semanas. Primero, Karim Benzema puso repentinamente a Florentino Pérez a la búsqueda de un nuevo número 9 tras su sensacional decisión de marcharse a Arabia Saudí este verano, una decisión tan chocante que, al parecer, levantó las cejas de Carlo Ancelotti. Se empezó a hablar seriamente del traspaso de Kane al Bernabéu.

Pero entonces Kylian Mbappé soltó su propia bomba al confirmar públicamente que no tiene intención de prolongar su estancia en el PSG más allá de 2024. Básicamente, necesitan venderle este verano para no perderle a cambio de nada el año que viene.

Si el Madrid busca lo más parecido posible a un sustituto de Benzema, está claro que debe elegir a Kane. Ambos son números 9 completos y comparten atributos similares. Kane preferiría quedarse en su Inglaterra natal, pero la presencia de su colega internacional Jude Bellingham en la capital española sin duda le habría facilitado el asentamiento.

Sin embargo, todo el mundo sabe que si hay que elegir entre Kane y Mbappé, sólo hay un ganador. El Madrid quiere a Mbappé, y Mbappé quiere al Madrid, y así ha sido durante años. Un traspaso siempre iba a suceder y en este momento es sólo una cuestión de cuándo. Si es este verano, hay cero posibilidades de que Kane se una también.

Getty

París Saint-Germain

Pero, ¿y si Kane se traslada a París para sustituir a Mbappé, o incluso para jugar junto al futbolista de 24 años? Después de todo, sabemos que Mbappé siempre ha preferido jugar con un delantero de calidad. Sin duda, con Lionel Messi abandonado en circunstancias poco ceremoniosas, y la especulación todavía girando en torno a Neymar, habrá espacio para al menos una superestrella más en el ataque del PSG para la próxima temporada.

Le Parisien informó el lunes de que Nasser Al-Khelaifi ha convertido a Kane en su principal objetivo de traspaso. Su interés también tiene sentido. El club qatarí es capaz de pagar una cantidad que probablemente supere los 100 millones de libras (128 millones de dólares), y Levy estaría abierto a vender a Kane a un club extranjero.

Sin embargo, Kane tendría sus dudas a la hora de fichar por el PSG, y no sólo estarían relacionadas con el hecho de vivir en otro país o tratar de aprender un nuevo idioma. Hay tanta incertidumbre en torno al PSG en este momento, incluso más allá de Mbappé y su incesante drama contractual. Christophe Galtier sigue siendo técnicamente el entrenador, pero se cree que es hombre muerto. Sin embargo, lo preocupante es que todavía no se ha encontrado un sustituto, y Luis Enrique es el último nombre que se baraja para ocupar el cargo en el Parque de los Príncipes después de que el club no llegara a un acuerdo con Julian Nagelsmann.

Kane conoce bien el dolor de jugar en un club en crisis, por lo que es poco probable que quiera fichar por otro.

Getty

Chelsea

Teniendo esto en cuenta, ¿qué posibilidades tiene el Chelsea de convencer a Kane para que se una a un club que gasta mucho y que, en comparación, hace que el PSG parezca relativamente prudente?

Es comprensible el interés de los Blues. La idea de reunir al nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, con Kane es ciertamente atractiva. Ambos mantuvieron una excelente relación de trabajo y todavía se hablan con mucho cariño. Todd Boehly y compañía también han mostrado su disposición a gastar mucho dinero en jugadores, lo que significa que podrían intentar hacerle a Levy una oferta que ni siquiera él podría rechazar.

Pero parece demasiado descabellado. Como dijo recientemente Ian Wright a Premier League Productions: "Es lo único que los aficionados de los Spurs no podrían soportar: que Kane se fuera al Chelsea". Levy estaría esencialmente escribiendo una carta de dimisión si aceptara que el hijo predilecto del Tottenham se uniera a su segundo rival más odiado.

Ni siquiera tendría sentido desde la perspectiva de Kane. Es cierto que se quedaría en Londres y seguiría persiguiendo el récord histórico de goles en la Premier League. Sin embargo, el Chelsea ni siquiera estará en la Liga de Campeones la próxima temporada, y a pesar de todo el talento que ha acumulado el pasado verano, todavía es imposible decir si se convertirá en un serio aspirante al título en 2023-24 sólo porque ahora tendrá a Pochettino al timón.

Getty

Bayern Munich

El Bayern Munich está desesperado por fichar un delantero este verano, ya que la pérdida de Robert Lewandowski a manos del Barcelona le afectó mucho la temporada pasada. De hecho, los bávaros estuvieron tan mal que estuvieron a punto de no ganar la Bundesliga, un fracaso casi insondable.

No es de extrañar, por tanto, que se les haya vinculado con Kane, el tipo de atacante altruista e inteligente que uno podría imaginarse fácilmente complementando la velocidad y el regate de Jamal Musiala, Kingsley Coman y Leroy Sane.

Tampoco es exagerado decir que contar con un rematador letal como Kane en la delantera podría transformar de nuevo al Bayern en un serio aspirante a la Liga de Campeones, y ahí es donde Kane quiere estar, obviamente, como punta de lanza de un equipo capaz de ganar grandes títulos.

Sin embargo, se dice que no le apetece marcharse al extranjero, y no hay forma de que el Bayern haga saltar la banca para ficharlo. No es su estilo. Como declaró recientemente Lothar Matthaus a Sky Germany, "Harry Kane sería demasiado viejo y demasiado caro".

Getty

Tottenham

En este momento, esto realmente parece el resultado más probable debido a las posturas actuales de Kane y Levy. Kane quiere quedarse en Inglaterra, pero Levy no le permitirá fichar por otro club de la Premier League. Así que, tal y como están las cosas, a menos que Kane esté dispuesto a probar suerte en el extranjero, probablemente acabará atrapado en los Spurs una temporada más.

Por supuesto, eso en sí mismo representaría un gran riesgo por parte de Levy, dado que el contrato de Kane expira el próximo verano. Apostaría esencialmente a que el nuevo entrenador, Ange Postecoglou, causaría una impresión tan positiva en Kane que éste estaría dispuesto a firmar un nuevo contrato. De lo contrario, se arriesga a perder a su activo más valioso a cambio de nada el año que viene.

En ese caso, a Kane no le faltarían pretendientes, pero ¿realmente puede permitirse pasar otra temporada en un equipo de los Spurs que probablemente tenga dificultades para aspirar al título? Al fin y al cabo, el mes que viene cumplirá 30 años. Su tiempo en lo más alto del fútbol se está acabando.

Si insiste en quedarse en Inglaterra, es muy probable que se convierta en el máximo goleador de la historia de la Premier League. Pero a menos que consiga escapar de los Spurs, parece destinado a poner fin a su carrera con más récords rotos... y ni un solo trofeo importante.