Espíndola se despide de Olimpia con "el corazón lleno de alegría"

El defensor argentino emprendió viaje a su país natal luego de ser recortado del plantel por el entrenador Manuel Keossian.

Tras ser recortado del plantel de Olimpia por el técnico Manuel Keossian, el defensor argentino Esteban Espíndola emprendió el regreso a su país natal y dejó solo palabras de agradecimiento para los hinchas y el club albo.

"Cuando vine dije que me tomaba en serio el desafío de jugar en Olimpia y así lo enfrente, me llevo un gran recuerdo, mi corazón se va lleno de alegría, a pesar que las cosas no salían bien, la gente siempre me demostró su afecto, estoy orgulloso de haber sido parte del león, me voy feliz", declaró el jugador de 26 años en el aeropuerto.

El artículo sigue a continuación

"La decisión no fue mía, tenía sed de revancha y me quería ir campeón, agradezco a la gente de todos los clubes porque siempre me demostraron un cariño enorme, me voy feliz con todos ellos", expresó el zaguero.

Al igual que cuando se dirigió al técnico uruguayo días anteriores, Espíndola no manifestó ningún rencor por cómo se dio su salida: "No tengo más que agradecimiento para todos, sigan empujando a Olimpia con la misma pasión de siempre, me llevo un cariño enorme y el pesar de no haberles dado el título 31, estoy dolido".

A su vez, valoró el apoyo que le brindaron los jugadores locales: "Me llamaron futbolistas de la selección de Honduras, de mis excompañeros reconociéndome mi trabajo, me voy con la mochila llena de bendiciones, sacrifique mucho por venir aquí y no me arrepiento. Hemos sido todos muy felices el tiempo que estuvimos acá, gracias a todos".