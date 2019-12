"Esperamos que este no sea el último capítulo de Johnny Herrera en la U"

El Director Deportivo Rodrigo Goldberg habló sobre la salida del arquero, asegurando que “me hubiera encantado que se despidiera en cancha”.

Esta jornada Universidad de hizo oficial la salida de Johnny Herrera. El ahora ex capitán azul dejó el CDA como el jugador más ganador de la historia de la institución tras coronarse con ocho títulos en campeonatos nacionales (1999, 2000, 2004 A, 2011 A, 2011 C, 2012 A, 2014 A, 2017 C), tres de Copa Chile (2000, 2012, 2015), una Supercopa en 2015 y la 2011.

La salida del histórico guardameta se dio, según sus palabras, a pedido del técnico Hernán Caputto, quien fue ratificado para la próxima campaña. Y tras el anuncio, tomó la palabra el director deportivo de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, quien aclaró que no le ofrecieron un cargo administrativo y expresó su deseo para que en algún futuro vuelva al equipo.

"Yo creo que siempre la despedida de un ídolo, de un tipo tan importante como Johnny siempre le trae consecuencias a los que se quedan. Acá pasó con Marcelo Salas, con Diego Rivarola, con Sergio Vargas, es inevitable. Nosotros tenemos que asumir ese costo. Nosotros esperamos sinceramente que este no sea su último capítulo de Johnny Herrera en la U, si podemos asegurar que no se le ofreció ningún cargo directivo. Me encantaría que cuando Johnny no siga jugando, pueda traspasar todo ese amor que siente por la U a los más jóvenes. Las puertas del CDA están abiertas para él", dijo en conferencia de prensa.

Y en la misma línea, agregó: "La trayectoria de Johnny, los campeonatos ganados, su personalidad, su carácter obviamente impacta, sobre toda la forma, a mi me hubiera encantado que Johnny se despidiera en cancha, la situación del país no lo permitió así. Obviamente la partida de un ídolo sin duda impacta en cualquier parte, en él principalmente, la pena que siente por dejar a la U, los hinchas ni hablar, la relación de cariño y admiración que sentía por él, obviamente es un tema muy sensible para nosotros".

En cuanto a los dichos del angolino sobre que había dirigentes que lo querían sacar, respondió: “Siempre que hubo problemas lo conversamos cara a cara, y terminamos esas reuniones con un apretón de manos. Si alguien piensa que hay un ánimo revanchista, por lo menos de mi parte no lo hay. Quiero mucho a los ídolos de mi club, y Johnny es uno de ellos”.

Por otra parte, el 'Polaco' aseguró que esperan poder hacerle un partido de despedida cuando firme su retiro. "Yo tengo no solamente un respeto a Johnny y a su trayectoria, sino también admiración por todo lo que hizo, un jugador que ganó la mitad de los títulos que tiene este club. Nosotros sugerimos hacer una conferencia con el presidente y en su tono dijo que no porque era malo para las despedidas. Respetamos el deseo de él, tuvimos una conversación con otros tipos de ofrecimientos, el cual los seguiremos conversando para más adelante como el partido de despedida el día que decida que quiera retirarse del fútbol".

Finalmente, respecto al futuro de otros jugadores, Goldberg lanzó: “Ya es oficial que no siguen Lucas Aveldaño, Johnny Herrera y Nicolás Oroz porque es muy difícil pagar el millón y medio de dólares de su compra. Con Matías Rodríguez hablamos y es un tema a evaluar. Es un jugador especial y merece una atención especial. Vamos a trabajar en ello. Sebastián Ubilla es otro jugador con el que tenemos que conversar. Lo mismo Pablo Parra (...) queremos que Leonardo Fernández siga, pero su cláusula es de 8 millones de dólares. Manifestamos el interés, pero no depende de nosotros”, cerró.