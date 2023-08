España o Marruecos: qué Selección elegirá Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona

El joven delantero azulgrana tiene que tomar una decisión clave en los próximos días: ¿a qué Absoluta va a representar?

Lamine Yamal tiene un dilema entre España y Marruecos: ¿a qué Selección Absoluta va a representar el delantero del FC Barcelona? El joven de apenas 16 años está siendo la gran sensación del equipo azulgrana en este inicio de campaña (salió desde el banquillo en Getafe y fue titular contra el Cádiz en Montjuic), teniendo más minutos de los esperados y habiendo sido protagonista por su descaro dentro del campo en la pretemporada.

Tal y como adelantaron varios medios de comunciación en España, Lamine será convocado por Luis de la Fuente para los partidos clasificatorios de la Eurocopa que jugará la Selección España contra Georgia y Chipre los días 8 y 12 de septiembre, respectivamente, pero resta saber qué decidirá el adolescente nacido en Mataró el 13 de julio de 2007.

España o Marruecos: por qué Selección se decantará Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona

Pasó lo mismo con Gavi y con Ansu Fati. España no tardó en llamar a la puerta de los también futbolistas del Barcelona, y los dos aceptaron jugar para La Roja. Ahora, según informa el diario "AS", la Federación española, encabezada por Tito Blanco, coordinador del fútbol base, y Francis Hernández, director técnico y coordinador de selecciones nacionales, se ha reunido con el jugador en la Ciudad Condal este miércoles (antes con Deco, flamante director deportivo del club catalán) para comunicarle su intención de llamarlo a filas en la siguiente citación de Luis de la Fuente. Siempre según "AS", en la Federación cuentan con el ‘sí' del futbolista, pese al fuerte interés que tiene en él Marruecos, país de origen de la familia de Lamine Yamal.

El artículo sigue a continuación

Quién es Lamine Yamal, cuántos años tiene, y cómo y de qué juega

Cabe recordar que el delantero del Barça se ha mostrado siempre comprometido con el proyecto de la Selección, donde ya es un habitual en sus categorías inferiores. De hecho, disputó 21 partidos y marcó 12 goles entre la Sub-15, Sub-16, Sub-17 y Sub-19. Sería extraño, en ese sentido, que se negara a ir convocado para los partidos ante Georgia y Chipe. Hay que señalar que si Lamine se estrena en alguno de esos partidos, será el debutante más joven en la historia de la Selección, superando a su compañero en el Barcelona Gavi, que lo hizo con 17 y 62 en la Nations League de 2021.

La convocatoria prematura de Yamal tiene que ver, además, con 'quitar del camino' a la Selección de Marruecos, que sueña con incluir a Lamine en sus filas, aunque los partidos de septiembre no descartarían un futuro del jugador en el combinado africano: la actual normativa de la FIFA dice que un futbolista puede cambiar de selección en caso de tener doble nacionalidad si no disputa un máximo de tres partidos (oficiales o no) o está tres años sin participar con su combinado nacional desde su debut.

Por otro lado, no hay que olvidar que España jugará el Mundial Sub-17, campeonato que podría disputar Lamine pese a que está siendo protagonista con el Barcelona y aunque la Federación lo quiere 'asegurar' cuanto antes en la Absoluta. Aunque ahora mismo parece más complicado que antes, no se descarta su participación en el Mundial Sub-17.